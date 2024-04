Implenia-Aktionär Max Rössler verkauft seine Anteile an die Buru Holding

Opfikon – Der langjährige Implenia-Grossaktionär Max Rössler hat seine Nachfolge als Ankeraktionär geregelt. Er verkauft ein Aktienpaket in Höhe von 13,7 Prozent an die in Cham ansässigen Buru Holding, wie Implenia am Freitag mitteilte.

Per Ende 2023 hielt Rössler noch einen Anteil von 16,5 Prozent an Implenia, wie dem aktuellen Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Die verbleibenden knapp 3 Prozent verbleiben in seinem Besitz, wie ein Sprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte.

Implenia Verwaltungsratspräsident Hans Ulrich Meister zeigte sich in der Mitteilung mit der Nachfolgeregelung zufrieden. Dadurch bleibe die Stabilität im Aktionariat der Gesellschaft gewährleistet. Gleichzeitig danke er Max Rössler für die «jahrzehntelange Treue». «Sein Vertrauen war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Transformation von Implenia», lässt er sich zitieren.

Hinter der Buru Holding steht die Industriellenfamilie Buhofer. Die Holding und Mitglieder der Familie halten etwa auch bedeutende Beteiligungen an Firmen wie Kardex und an der von Implenia abgespaltenen Ina Invest. Auch beim Elektrokomponentenhersteller Schaffner, der kürzlich übernommenen wurde, war die Holding gross investiert. (awp/mc/pg)