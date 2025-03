Implenia erhält 130-Millionen-Auftrag für Bahnprojekt in Schweden

Opfikon – Implenia hat sich in Schweden einen Grossauftrag über rund 130 Millionen Franken für den Bau einer Eisenbahnteilstrecke gesichert. Die schwedische Verkehrsbehörde beauftragte den grössten Schweizer Baukonzern mit dem Los «Bibana Nyköping» des Projekts «East Link», wie Implenia am Freitag mitteilte.

Die neue Bahnlinie entlang der schwedischen Ostküste von total 160 Kilometern Länge verbessert den Angaben zufolge die Verbindung von Järna und Linköping mit Stockholm. Das Implenia zugesprochene Projekt ist konkret ein etwa acht Kilometer langer Streckenabschnitt, der die Zentren von Nyköping und Skavsta mit der zweigleisigen Hauptstrecke von «East Link» verbindet.

Der Auftrag umfasst mehrere Brücken, Bahngleise, Sanierungen bestehender Bauten sowie weitere Arbeiten entlang der Strecke. Der Abschluss des beauftragten Bauabschnitts ist für 2031 geplant, wie es weiter hiess.

Das Projekt werde nach dem «Early Contract Involvement»-Vertragsmodell in einer strategischen «Design and Build»-Partnerschaft abgewickelt. Implenia wird damit auch bereits in die Planung involviert. (awp/mc/pg)