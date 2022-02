Implenia gewinnt neue Hochbauaufträge in Deutschland

Opfikon – Mit neuen Hochbau-Aufträgen im Gesamtwert von 227 Mio Franken startet die Division Buildings von Implenia in Deutschland erfolgreich ins neue Jahr. In Kiel errichtet Implenia zwei Wohn- und Geschäftshäuser, in Mannheim ein Wohnhochhaus, in Mosbach/Neckar den teilmodularen Neubau eines Reha-Zentrums, in Neunkirchen am Brand ein Wohnquartier und in der Nähe von Leipzig ein Schulzentrum.

Während der Beratungsphase konnte Implenia mittels Value Engineering Optimierungen in die neu gewonnenen Projekte einbringen. Zudem werden alle Projekte mit BIM geplant und ausgeführt. Lean Construction werde für effiziente Bauabläufe sorgen und dazu beitragen, dass alle Gewerke in den Projekten abgestimmt arbeiten können, schreibt Implenia in einer Mitteilung. (mc/pg)