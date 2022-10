Implenia: Partnerschaft mit WindWorks Jelsa für schwimmende Offshore-Windkraftanlagen

Zürich – Implenia und WindWorks Jelsa haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit der eine leistungsfähige Grossanlage für die Herstellung von Betonfundamenten und die Montage schwimmender Offshore-Windparks in Europa geschaffen werden soll.

Die Unternehmen haben sich darauf verständigt, durch kostengünstige Produktionsprozesse, Automatisierung und den möglichen Einsatz innovativer technologischer Lösungen eine Serienfertigung von Betonfundamenten für Offshore-Windparks zu entwickeln und zu betreiben. Implenia wird seine technische Expertise einbringen, um gemeinsam mit WindWorks Jelsa zur Serien- und/oder Reihenfertigung einer Vielzahl von Betonunterkonstruktionen wie Holmen oder anderen Betonfundamenten und -lösungen für Offshore-Windparks beizutragen.

Produktions- und Montagefläche von 800’000 m2

Mit der Unterstützung der Entwicklung schwimmender Offshore-Windparks auf dem europäischen Markt will Implenia ein wichtiger Akteur in diesem wachstumsstarken Markt sein. Mit dem Projekt in Jelsa strebt Implenia an, über Automatisierungsprozesse und eigene Expertise kostengünstig grosse Betonunterkonstruktionen für schwimmende Offshore-Windparks zu erstellen. Das Projekt wird in zwei Phasen entwickelt und in einer Produktions- und Montagefläche von 800’000 m2 resultieren.

Die EU und die assoziierten europäischen Länder haben sich fest verpflichtet, bis 2050 im Rahmen der Energiewende schrittweise von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dies schliesst auch das Ziel der norwegischen Regierung ein, bis 2040 30 GW an Offshore-Windenergiekapazität zu installieren. (mc/pg)