Industrieproduktion im zweiten Quartal klar gestiegen

Neuenburg – Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz hat im zweiten Quartal 2026 wieder zugelegt. Dabei schnitt insbesondere die Industrie stärker ab als im Vorjahr, aber auch die Produktion im Baugewerbe zog an.

Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Produktion zwischen April und Juni 2026 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Die Umsätze stiegen dabei um 0,4 Prozent.

Im Industriesektor stieg dabei die Produktion um kräftige 5,5 Prozent. Am deutlichsten nahm sie in der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (+15,5%) zu. Ein Rückgang wurde indes beim Fahrzeugbau (-15,8%) verzeichnet. Die Umsätze im Industriesektor gingen derweil insgesamt um 0,3 Prozent leicht zurück.

Bauindustrie im Plus

Das Baugewerbe entwickelte sich ebenfalls positiv mit einem Anstieg der Produktion um 2,1 Prozent. Sowohl der Hochbau (+4,3%) als auch der Tiefbau (+1,3%) legten dabei zu. Beim sonstigen Baugewerbe stieg die Produktion um moderatere 0,8 Prozent. Die Umsätze im Bausektor stiegen insgesamt um 3,1 Prozent. (awp/mc/pg)