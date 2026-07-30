Inficon hebt nach starkem Umsatz- und Ergebnisplus die Jahresziele erneut an

Bad Ragaz – Der Sensorenhersteller Inficon hat seine starke Entwicklung aus dem ersten Quartal auch im zweiten Jahresviertel fortgesetzt. Mit rekordhohen Aufträgen im Rücken hebt das Unternehmen die Jahresziele erneut an.

Von April bis Juni 2026 stieg der Umsatz um 18,3 Prozent auf ein Rekordniveau von 198,1 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Alle Regionen und Kern-Endmärkte hätten Wachstum gezeigt. Der Auftragseingang habe sich ebenfalls weiter stark entwickelt und liege ebenfalls auf Rekordniveau, die book-to-bill Ratio blieb klar über 1.

Auch beim Betriebsgewinn legte Inficon kräftig zu – der EBIT stieg um gut 67 Prozent auf 42,3 Millionen Dollar. Die entsprechende Marge erreichte mit 21,3 Prozent einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr mit 15,1 Prozent, als das Ergebnis von den US-Zöllen überschattet wurde. Der Reingewinn erholte sich um knapp 77 Prozent auf 32,3 Millionen.

Damit hat Inficon die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) deutlich übertroffen und hat teils noch die optimistischsten Schätzungen geschlagen.

Segmente überwiegend stark

Das grösste Segment Semiconductor & Vacuum Coating zeigte mit einem Plus von 31 Prozent auf 107,3 Millionen Dollar erneut ein starkes Umsatzwachstum und hat weiterhin über die Hälfte des Gesamtumsatzes erzielt. In dieser Entwicklung spiegle sich der breite Aufschwung im Halbleitersektor über alle Regionen wider. Im Bereich General Vacuum legte der Umsatz um knapp 11 Prozent auf 46,8 Millionen zu.

Der Bereich Refrigeration, Air Conditioning and Automotive erreichte ein Umsatzplus von knapp 9 Prozent auf 39,2 Millionen Dollar. Nur beim kleinsten Segment Security & Energy sind die Verkäufe um 31 Prozent gesunken auf 4,8 Millionen. Allerdings erholten sie sich im Vergleich zum schwachen ersten Quartal.

Alle Regionen hätten Wachstum gezeigt, besonders stark legte Asia-Pacific dank einer starken Halbleiternachfrage zu (+33%). Die Umsätze in China stiegen um 5,6 Prozent, während es in Europa und in der Region Americas je um knapp 19 Prozent nach oben ging.

Ausblick erneut angehoben

Erst mit den Zahlen zum ersten Quartal hatte Inficon den Ausblick angehoben, nun werden die Jahresziele erneut erhöht. So rechnet Inficon dank des starken ersten Halbjahres, des hohen Auftragseingangs und der Beschleunigung im Halbleiterzyklus neu mit einem Umsatz von 750 bis 780 Millionen Dollar. Zuvor war das Unternehmen von 710 bis 750 Millionen ausgegangen. Auch die Spanne für die Betriebsgewinnmarge wird auf 19 bis 20 Prozent (von bisher 18 bis 20%) eingeengt. (awp/mc/ps)