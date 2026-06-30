Infracore startet IPO zu 54 Franken je Aktie – Bewertung bei 826 Mio Franken

Freiburg – Der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore hat den Börsengang an der Schweizer Börse SIX lanciert und den Angebotspreis auf 54,00 Franken je Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich nach dem IPO eine Marktkapitalisierung von rund 826 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der erste Handelstag der Infracore-Aktien an der SIX ist für den 9. Juli 2026 vorgesehen. Das Angebot umfasst bis zu 5,64 Millionen Aktien. Davon entfallen 3,70 Millionen auf neu ausgegebene Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Weitere bis zu 1,94 Millionen bestehende Aktien stammen von Hauptaktionär MPT Switzerland Holdings, einer Tochtergesellschaft des US-Unternehmens Medical Properties Trust. Darin enthalten sind bis zu 1,20 Millionen Aktien im Rahmen einer Upsize-Option und 736’111 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe).

Der Gesellschaft sollen aus der Kapitalerhöhung brutto rund 200 Millionen Franken zufliessen. Mit dem Nettoerlös sollen insbesondere die Sale-and-Leaseback-Pipeline und Entwicklungsprojekte finanziert sowie Aktionärsdarlehen von rund 55,2 Millionen Franken zurückbezahlt werden.

Portfolio von 47 Spitalimmobilien

Infracore besitzt, entwickelt und bewirtschaftet ein Portfolio von 47 Spital- und Gesundheitsimmobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einem Wert von rund 1,4 Milliarden Franken. Schwerpunkte liegen in den Kantonen Waadt, Zürich, Genf und Tessin.

Das Unternehmen erzielt gemäss eigenen Angaben den Grossteil seiner Erträge aus langfristigen Mietverträgen mit Gesundheitsdienstleistern. Die Mieterträge beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 66,1 Millionen Franken.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Infracore gemäss eigener Planung mit einer Dividende von rund 45 Millionen Franken. Dies entspricht auf Basis des Angebotspreises einer Dividendenrendite von rund 5,4 Prozent.

Anker-Investoren zeichnen 75 bis 80 Mio Franken

Als Anker-Investor beteiligt sich Cohen & Steers UK Limited mit 35 bis 40 Millionen Franken, abhängig vom Free Float. Die Swiss Finance & Property Group zeichnet Aktien im Umfang von 40 Millionen Franken.

Der Free Float wird nach Abschluss des Börsengangs bei vollständiger Ausübung der Upsize-Option voraussichtlich rund 32,1 Prozent betragen. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde er auf bis zu 36,9 Prozent steigen.

Aevis Victoria will ihre Beteiligung vollständig behalten und wird nach dem Börsengang voraussichtlich rund 45,3 Prozent der Aktien halten. Der Anteil von MPT wird sich voraussichtlich deutlich verringern. (awp/mc/ps)

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