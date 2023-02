Inspiration und Empowerment für Frauen: Erstes Female Future Festival in Zürich

Zürich – Nach Bregenz, Wien und München kommt das Female Future Festival diesen Sommer zum ersten Mal in die Schweiz. Am Business-Event am 29. Juni 2023 im Xtra in Zürich erhalten Frauen Job-Einblicke von Macherinnen und Gründerinnen und können spannende Workshops besuchen.

Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz und was passiert im Metaverse? Genau diese Fragen unter dem Motto “Level up: Neue Arbeitswelten” werden am Female Future Festival in Zürich im Sommer diskutiert. Über 30 Speakerinnen geben auf der Mainstage Einblicke in ihr Leben, um anderen Frauen Mut zu machen. Neben den Auftritten finden Workshops und Masterclasses statt, es gibt eine Networking-Lounge und eine Expo. Eine Afterworkparty rundet das Event ab.

Von Jungunternehmerin Yael Meier bis hin zur Minenentschärferin Katrin Atkins

Sie ist 22 Jahre alt und hat bereits ihr eigenes Unternehmen ZEAM gegründet. Yael Meier versteht sich als junge Stimme in der Business-Welt, welche die Bedürfnisse der Gen Z kennt. Sie wurde unter anderem als Forbes 30 under 30 und LinkedIn Top Voice 2020 ausgezeichnet. Am Female Future Festival hält sie eine Keynote zum Thema “Generation Z(ukunft) – das erwartet uns!” und führt eine Masterclass mit Fokus auf das Recruiting der Gen Z.

Katrin Atkins war 10 Jahre lang weltweit für die Schweizer Armee unterwegs und hat Minen entschärft und Bomben gesprengt. Heute führt sie ihr eigenes Beratungsunternehmen im Bereich Risikomanagement. Die frühere Minenentschärferin wird am 29. Juni 2023 spannende Einblicke in ihre Tätigkeit geben und über das Thema Risiko im Alltag sprechen.

Neben Yael Meier und Katrin Atkins erwarten die Besucher*innen Keynotes von spannenden Frauen wie Gotthard-Projektleiterin Valentina Kumpusch oder Ex-Stuntfrau Miriam Höller. Aber auch Frauen, die derzeit nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, bekommen ihren Raum bei den Female Future Festivals.