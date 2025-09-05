Jonas Scharf wird neuer CEO der Kursaal Bern AG

Bern – Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG hat Jonas Scharf zum neuen CEO des Kursaal Bern ernannt wird. Scharf wird sein neues Amt am 1. April 2026 antreten. Er übernimmt damit die Position von Kevin Kunz, der im April 2026 nach zehn Jahren als CEO des Kursaal Bern in den Ruhestand geht.

Jonas Scharf verfügt über fast drei Jahrzehnte Führungserfahrung im Messe-, Kongress- und Hospitality-Bereich. Als COO der MCH Exhibitions & Events GmbH leitete er die Standorte Basel, Zürich und Lausanne mit einem Umsatzvolumen von über 50 Mio. Franken und verantwortete Grossprojekte wie ein Bauvorhaben von 400 Mio. Franken.

Zuvor baute er das Congress Center Basel während über 13 Jahren zu einem international anerkannten Kongressstandort aus und steigerte den Umsatz auf das Dreifache. Sein Leistungsausweis umfasst erfolgreiche Restrukturierungen, die Entwicklung von Marketing- und Pricing-Strategien, Digitalisierung, Prozessoptimierungen sowie die Führung grosser Teams, wie die Kursaal Bern AG in einer Mitteilung schreibt.

Mit seiner breiten Ausbildung (MBA Universität Basel, Dipl. Hotelier/Restaurateur, Marketingplaner) sowie seiner internationalen Vernetzung bringe er ein hervorragendes Profil für die Gesamtverantwortung als CEO des Kursaal Bern mit. (pd/mc/pg)