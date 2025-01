Jungfraubahnen befördern über eine Million Gäste aufs Jungfraujoch

Interlaken – Die Jungfraubahn-Gruppe hat 2024 wie schon im Jahr davor die Millionen-Marke geknackt. Das Bergbahnunternehmen beförderte auch erstmals wieder mehr Gäste aufs Jungfraujoch als noch vor der Corona-Pandemie. Zudem verzeichnen die Jungfraubahnen einen Rekord-Start in die Wintersaison 2024/25.

Insgesamt wurden letztes Jahr 1,06 Millionen Gäste auf das Jungfraujoch transportiert. Das sind 5,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch das Jahr 2019 – das letzte vor der Corona-Pandemie – wurde hauchdünn um 0,2 Prozent übertroffen. Bei den sogenannten «Erlebnisbergen» verzeichneten die First- und die Harderbahn wie auch die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren neue Rekordzahlen.

Rekord-Start in die Wintersaison

Der Start in die Wintersaison 2024/25 war nach Angaben des Unternehmens «der beste der Geschichte». Der Saisonstart erfolgte am 30. November und seit dem 14. Dezember war der Wintersportbetrieb durchgehend geöffnet.

Bis Ende 2024 verzeichnete die Jungfrau Ski-Region 218’500 sogenannte «Skier Visits» bzw. Ersteintritte. Damit wurde der Rekordwert aus dem Vorjahr um 5,1 Prozent übertroffen.

Die Umsatz- und Gewinnzahlen für das Geschäftsjahr 2024 wird die Jungfraubahn-Gruppe am 3. April 2025 veröffentlichen. (awp/mc/ps)