Katja Christ wird als erste Grünliberale höchste Schweizerin

Basel – Als erste Grünliberale wird die Baslerin Katja Christ am 30. November voraussichtlich zur Nationalratspräsidentin gewählt. Die 54-jährige Anwältin ist im Parlament bekannt für Vorstösse aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Umwelt.

Das Amt als höchste Schweizerin sehe sie als «einmalige Chance im Leben», sagt Christ der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie sehe die neue Rolle als eine Art «Dirigentin», die alle Solistinnen und Solisten glänzen lässt und trotzdem für ein gutes Gesamtkonzert sorgt.

Ihren Zugang zur Politik fand die Mutter zweier Kinder in den 2010er-Jahren als Elternrätin. Den «Reformmarathon» an den Schulen habe sie kritisch begleiten und konstruktiv mitgestalten wollen, sagt Christ. Politisiert hätten sie auch die Themen Gleichstellung und Vereinbarkeit von Arbeit und Familie.

2014 zog sie in den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt ein. Während mehrerer Jahre präsidierte sie die Basler GLP. Im Oktober 2019 kandidierte sie gleich für zwei Ämter. Einerseits ging es um die Nachfolge der damaligen Regierungs- und heutigen Ständerätin Eva Herzog (SP), die von der kantonalen auf die nationale Bühne wechselte.

Christ unterlag zwar bei der Ersatzwahl gegen die SP-Kandidatin, landete dafür am selben Sonntag einen Coup bei den Nationalratswahlen: Als erste Basler Grünliberale schaffte sie den Einzug in die grosse Kammer – die SVP hingegen verlor ihren Sitz.

Mit 3816 Stimmen schrieb sie als Nationalrätin mit der tiefsten Stimmenzahl Basler Politgeschichte. Eine geschickte Unterlistenverbindung half ihr bei diesem Proporzerfolg. Obschon dieser Schachzug nachher nicht mehr erlaubt war, schaffte sie 2023 die Wiederwahl.

Forschung, Recht, Ethik

In der grossen Kammer ist Christ Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Als besonders wichtigen Erfolg in den sieben Jahren im Nationalrat sieht sie, dass das Parlament den Auftrag zur Zulassung der Eizellenspende erteilt hat. Ihre parlamentarische Initiative wurde in eine Kommissionsmotion umgewandelt und setzte sich im Parlament durch. Gerade für Themen an der Schnittstelle zwischen Forschung und Innovation, Recht und Ethik sowie Staat und Gesellschaft sei sie stets Feuer und Flamme, sagt Christ.

Einen Erfolg konnte die Baslerin auch mit einer Motion zur Energieunabhängigkeit verbuchen, was gerade nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine besonders brisant war. Postulate zu künstlicher Intelligenz, Quantencomputer, Geothermie und Mobilfunklöchern wurden ebenfalls überwiesen. Ein Vorstoss zum Verbot von Konversionsmassnahmen an LGBTQ-Personen floss zudem in eine Kommissionsmotion ein und steht noch aus.

Tanzt gerne

Auf Granit biss Christ hingegen mit Vorstössen für erleichterte Einbürgerungen, für die Anbindung ans europäische Hochgeschwindigkeitszugnetz und zu Mediengutscheinen für Jugendliche.

Früher tanzte Katja Christ an Turnieren lateinamerikanische Tänze, später lernte sie Tango Argentino und trat in Shows auf. Als Abwechslung zu Beruf und Politik taucht sie gerne in diese Welt ab, wie sie sagt. Manchmal trifft das Hobby auf die Politik: 2023 ging ein Video viral, das die Grünliberale beim Tanz mit Bundesrat Albert Rösti zum Sessionsabschluss zeigt. (awp/mc/ps)