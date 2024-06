Keynote Referat von Yuval Noah Harari am Prix Suisse 2024

Suhr – Der weltbekannte Bestsellerautor, Visionär und Historiker Professor Dr. Yuval Noah Harari wird am 9. November 2024 anlässlich der Verleihung des Prix Suisse im Kursaal Bern ein Keynote Referat zu den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik halten.

Die bekannten Werke des Historikers Yuval Noah Harari haben die Art und Weise, wie wir über unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft denken, revolutioniert. Harari hat weltweit über 45 Millionen Bücher verkauft, die in 65 Sprachen übersetzt wurden. Zu seinen bekanntesten Werken gehören «Eine kurze Geschichte der Menschheit», «Homo Deus: Eine Geschichte von Morgen» und «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert». Professor Harari zählt unbestritten zu den einflussreichsten öffentlichen Intellektuellen der heutigen Zeit.

Er beleuchtet die grossen Fragen der Menschheit – von der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften bis hin zu den ethischen und politischen Dilemmas des 21. Jahrhunderts. Seine Arbeiten sind nicht nur akademisch fundiert, sondern auch höchst relevant für jeden, der die Welt von morgen verstehen möchte. Hararis Fähigkeit, komplexe Themen verständlich und fesselnd darzustellen, hat ihn zu einem der gefragtesten Denker unserer Zeit gemacht. Er schreibt Artikel für Publikationen wie The Guardian, The Financial Times, The New York Times, TIME und The Economist.

Der Prix Suisse wird jedes Jahr einer herausragenden Schweizer Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur verliehen. Der diesjährige Prix Suisse ehrt eine ausserordentliche Persönlichkeit aus dem Bereich Kultur. Er geht an Büne Huber von Patent Ochsner, der den Prix Suisse 2024 von Bundesrat Beat Jans entgegen nehmen wird. (mc/pg)

Prix Suisse

Die Initiative Schweiz zeichnet jährlich eine Persönlichkeit mit dem Prix Suisse aus. Preisträgerinnen und Preisträger des «Prix Suisse» sind Persönlichkeiten, die in den vergangenen Jahren herausragende Leistungen für die Schweiz erbracht haben und sich durch Mut, Innovation und Kreativität auszeichnen. Der Prix Suisse wird alternierend in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur verliehen. Der erste Preisträger 2021 im Bereich Wirtschaft war der Unternehmer und Politiker Peter Spuhler.Im Jahr 2022 hat die Ärztin und Wissenschaftlerin Martine Clozel den Award erhalten. Im November 2023 wurde der Ausnahmesportler Marco Odermatt ausgezeichnet.

Über die Initiative Schweiz

Die Initiative Schweiz unterstützt als private Förderagentur innovative Ideen und Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz. Damit setzt sie sich gezielt für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der Schweiz ein. Mit ihren Aktivitäten und Projekten möchte sie dazu beitragen, dass die Schweiz ihre globale Spitzenposition und Innovationskraft nachhaltig sicherstellen kann. Finanziert wird die Initiative Schweiz von der F.G. Pfister Holding AG und über die Dividenden, die die Holding erwirtschaftet. Geleitet wird die Initiative Schweiz von Stefan Linder, Mitgründer, langjähriger CEO und Delegierter des Swiss Economic Forum.