Kioskkonzern Valora steigert 2024 Umsatz und operativen Gewinn

Muttenz – Der Kiosk- und Brezelkonzern Valora ist im Geschäftsjahr 2024 weiter gewachsen. Auch der operative Gewinn kletterte deutlich nach oben und erreichte einen neuen Höchststand.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Franken, wie Valora am Dienstag mitteilte. Profitieren konnte die Gruppe in der Schweiz von einem Zuwachs im Convenience-Geschäft sowie zusätzlichen avec-Tankstellenshops. Weiter trug auch der Grosshandel mit Laugenbackwaren insbesondere in den USA zum Wachstum bei.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT legte derweil um 40 Prozent auf 97 Millionen Franken zu. Damit liege das operative Ergebnis über der alten Rekordmarke aus dem Jahr 2019, so Valora.

Die Valora Gruppe mit Firmensitz in Muttenz ist die europäische Retaileinheit von Fomento Económico Mexicano. Der mexikanische Nahrungsmittelriese Femsa hatte die Kioskkette Valora im Oktober 2022 übernommen. (awp/mc/ps)