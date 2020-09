Klementina Pejic wird neue Leiterin Human Resources bei Swisscom

Bern – Der Verwaltungsrat von Swisscom hat Klementina Pejic zur neuen Leiterin Human Resources und Mitglied der Konzernleitung von Swisscom gewählt. Pejic leitet aktuell die Group Human Resources von Clariant und wird die neue Funktion bei Swisscom am 1. Februar 2021 von Hans C. Werner übernehmen.

Klementina Pejic (1974) verfügt über rund 19 Jahre nationale wie auch internationale Erfahrung in der Personalberatung und in verschiedensten HR-Bereichen. Sie arbeitet seit 2003 in strategischen wie auch operativen HR-Funktionen bei Clariant, seit Anfang 2018 als Head of Group Human Resources. Zuvor studierte sie International Business an der Fachhochschule Dortmund und der EPSCI (Group ESSEC).

Pejic wird ihre neue Funktion am 1. Februar 2021 übernehmen. Sie löst Hans C. Werner (1960) ab, der nach neun Jahren als HR-Chef bei Swisscom künftig Mandate in der Wirtschaft und bei Institutionen übernehmen wird. (mc/pg)