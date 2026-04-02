KLM und Gategroup erzielen Einigung zur Übernahme von KLM Catering Services

Amsterdam – KLM und Gategroup haben eine Einigung über die geplante Übernahme von KLM Catering Services (KCS) durch Gategroup erzielt. Nach Abschluss der Transaktion wird Gategroup einen Anteil von 75 Prozent an KCS halten, während KLM einen Anteil von 25 Prozent behält. Dieser Schritt schafft Möglichkeiten, in die Zukunft von KCS zu investieren, und stellt gleichzeitig sicher, dass KLM weiterhin eng in die Borddienstleistungen für ihre Passagiere eingebunden bleibt.

Die geplante Partnerschaft ist Teil des KLM-Verbesserungsprogramms «Back on Track». Durch die Zusammenarbeit mit Gategroup, einem der weltweit führenden Anbieter von Airline-Catering und Hospitality mit Aktivitäten in mehr als 60 Ländern, unternehme die KLM einen wichtigen Schritt, um KCS für die Zukunft aufzustellen, heisst es in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen starke Beschäftigungspraktiken, personalisiertes Catering, Nachhaltigkeit und operative Effizienz.

Die geplante Übernahme unterliegt der Konsultation mit den Betriebsräten von KCS und KLM sowie der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

KLM Catering Services verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung im Bereich Airline-Catering. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeitende und bereitet täglich über 55‘000 Mahlzeiten für rund 350 Interkontinental-, Europa- und Frachtflüge zu. Mit einer Flotte von 82 Catering-Lkw beliefert KLM Catering Services eine Vielzahl von Fluggesellschaften. (pd/mc/pg)