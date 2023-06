KMU als Rückgrat der Schweizer Wirtschaft

Interlaken – In den nächsten eineinhalb Tagen findet im Berner Oberland das Swiss Economic Forum statt. An der führenden Wirtschaftskonferenz der Schweiz diskutieren über 80 Referierende aus dem In- und Ausland zu den Themen, die das Unternehmertum in der Schweiz und im Ausland beschäftigen. Das Konferenz-Motto lautet: «Make it happen.».

Am Swiss Economic Forum (SEF) versammeln sich jedes Jahr 1350 Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft und Politik in Interlaken.

Das SEF feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert verbindet das SEF die Schweizer Wirtschaft mit der Wissenschaft und der Politik und schlägt gleichzeitig die Brücke zum Jungunternehmerrtum und zur nächsten Generation.

«Dieser Zauberformel Sorge zu tragen, erachten wir als unsere grosse Aufgabe. Mit dem SEF bauen wir

Brücken zwischen Menschen, Ideen und Erfahrungen.» sagt Corine Blesi, Geschäftsführerin Swiss Economic Forum

Unter dem diesjährigen Motto «Make it happen.» lädt das SEF die Unternehmerinnen und Unternehmer zum Dialog ein. Im Fokus steht die Frage der Rolle der Schweiz in Europa, der Ukraine-Krieg und die mittelfristigen Konjunkturaussichten. Aber auch Themen wie der Fachkräftemangel oder die Frage wie KMUs mit generativer künstlicher Intelligenz umgehen.

Eröffnet wird das diesjährige SEF traditionsgemäss vom Bundespräsidenten, Alain Berset. Thomas Jordan, Präsident Schweizerische Nationalbank beleuchtet gemeinsam mit Pierre-Olivier Gourinchas, Leiter der Forschungsabteilung, Internationaler Währungsfonds, die Konjunkturaussichten 2023.

Weitere Programm-Highlights:

Thomas Süssli , Korpskommandant und Chef der Schweizer Armee spricht über Rolle der Armee in verändertem Umfeld.

, Korpskommandant und Chef der Schweizer Armee spricht über Rolle der Armee in verändertem Umfeld. Anschliessend freuen wir uns auf S ergio P. Ermotti , CEO UBS Group AG, der über die Zukunft der UBS und des Finanzplatzes Schweiz berichtet. Weiter sprechen Rudi & Rudi jr. Bindella über die Herausforderungen von Familienunternehmen

, CEO UBS Group AG, der über die Zukunft der UBS und des Finanzplatzes Schweiz berichtet. Weiter sprechen über die Herausforderungen von Familienunternehmen Zudem als Topspeaker auf der Bühne: Katalin Novak, Staatspräsidentin Ungarn, Garry Kasparov, ehemaliger Schachweltmeister, Vorsitzender der Human Rights Foundation, Urs Hölzle, Senior Vice President, Technical Infrastructure Google oder Gary Nagle, CEO Glencore.

Hier geht es zum Programm und zum Livestream

Rahmenprogramm und SEF.Award

Breakout Sessions, Netzwerkmöglichkeiten und die Verleihung des Swiss Economic Awards umrahmen das Swiss Economic Forum. Der SEF.Award ist der bedeutendste Preis für junge Unternehmen in der Schweiz. Mit der Auszeichnung fördern das Swiss Economic Forum und seine Partner bereits seit über 20 Jahren das unternehmerische Gedankengut und den Wirtschaftsnachwuchs in der Schweiz. (SEF/mc/ps)