Die Gewinnerinnen des SEF.WomenAward stehen fest

Zürich – Das Swiss Economic Forum (SEF) hat drei Frauen mit einem herausragenden unternehmerischen Leistungsausweis mit dem SEF.WomenAward ausgezeichnet. Der Wirtschaftspreis ging an Catarina Dahlin, Marie-France Tschudin und Antoinette Hunziker-Ebneter.

Mit dem Award verfolgt das Swiss Economic Forum drei Zielsetzungen: Stärkung der Visibilität von Wirtschaftsfrauen in der breiten Öffentlichkeit, Schaffung von Vorbildern für die nächste Generation sowie Festigung einer zukunftsgerichteten Plattform für Frauen in der Wirtschaft. Der Award wird Unternehmerinnen in den Kategorien «Jungunternehmerin des Jahres» sowie «Unternehmerin/CEO des Jahres» verliehen. Neben den beiden Kategorien wird eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, welche sich Zeit ihres Lebens für einen starken Wirtschaftsstandort Schweiz eingesetzt hat, mit dem Ehrenpreis honoriert.

Jungunternehmerin des Jahres: Catarina Dahlin, Co-Founder und Co-CEO Dagsmejan Ventures AG: Verkörpert mit ihrer Person und ihrem Unternehmen das erfolgreiche weibliche Unternehmertum. Ihr Vertrauen in die eigene unternehmerische Vision überzeugte die Jury.

Unternehmerin/CEO des Jahres: Marie-France Tschudin, Präsidentin, Innovative Medicines International & CCO Novartis: Der Förderung von Frauen räumt sie grosse Priorität ein und ist ein inspirierendes Vorbild für viele Frauen in der Wirtschaft – in der Schweiz und Global. In ihrem Verantwortungsbereich sind beeindruckende 50% der Mitarbeitenden Frauen.

Ehrenpreis: Antoinette Hunziker-Ebneter, Gründungspartnerin & CEO Forma Futura Invest AG, Präsidentin des Verwaltungsrates Berner Kantonalbank AG: Sie war von 1995 – 2001 die erste Frau an der Spitze der Schweizer Börse und setzt sich aktiv für nachhaltige Unternehmensführung sowie höhere Frauenanteile in Führungspositionen ein.

SEF.WomenAward