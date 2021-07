Beat Welti ist neuer Country Manager bei bofrost*Suisse

Freienbach – Zum Start in den August begrüsst bofrost*Suisse Beat Welti (53) als neuen Country Manager. Neben profunden Kenntnissen des Schweizer Marktes bringt der neue Vorsitzende der bofrost*Landesorganisation ein tiefes und breites Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Lebensmittelbranche mit in das Unternehmen. Seine Führungsstärke und strategischen Kompetenzen hat er zuvor als CEO in verschiedenen Unternehmen unter Beweis gestellt und dabei auch eine grosse Expertise im Direktvertrieb aufgebaut.

Unter anderem hat Beat Welti als CEO bei Bischofszell Nahrungsmittel AG (Migros) und Geschäftsführer der Schuler St. Jakobskellerei erfolgreich die beiden Unternehmen weiterentwickelt. Das Direktvertriebsmodell hat er bei der Oswald Nahrungsmittel GmbH (Tochtergesellschaft von UNILEVER) kennengelernt und erfolgreich in seiner Rolle als CEO betreut. Die Mechanismen und Erfordernisse des bofrost*Geschäftsmodells und die diesem zugrunde liegenden Werte – allem voran Unternehmergeist, Kundennähe und Beratungsstärke – sind ihm aus seiner Zeit dort bestens bekannt.

„Wir sind sicher, dass Beat Welti die bofrost*Suisse AG mit Zielorientierung und Teamgeist führen und das internationale bofrost*Management erfolgreich unterstützen wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit», kommentiert Gianluca Tesolin, Geschäftsführer bofrost*lnternational. (bofrost*Suisse/mc/ps)

bofrost*Suisse AG ist das bedeutendste Schweizer Unternehmen im Direktverkauf von hochwertigster Tiefkühlkost, Ice Cream, Wein und Feinkost nach Hause geliefert ohne Unterbrechung der Kühlkette. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende in der gesamten Schweiz. Der Hauptsitz befindet sich in Freienbach (SZ) und es gibt fünf Niederlassungen in der Deutschschweiz, eine im Tessin und eine in der Westschweiz. Die bofrost*Suisse AG steht seit über 30 Jahren für beste Qualität, Geschmack und exzellenter Service. www.bofrost.ch