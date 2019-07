Carla Burani Ruef wird neue Direktorin des Kirchner Museum Davos

Carla Burani Ruef

Carla Burani Ruef, 1962 in Zürich geboren, studierte Kunstgeschichte, Kunst aussereuropäischer Völker (Ostasien) und Literaturkritik an der Universität Zürich sowie Museologie und Kunstkritik an der Università Internazionale dell’arte in Florenz. Früher arbeitete sie als Leiterin des Museo delle Culture Extraeuropee in Lugano-Castagnola und als Konservatorin am Museo Cantonale d’Arte in Lugano und war später als Geschäftsführerin der Kulturstiftung Collina d’Oro in Montagnola tätig. Von 2006 – 2008 war sie Expertin für bildende Kunst bei der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und leitete dort als Kuratorin Pilotprojekte zur Kunstvermittlung. Seit 2008 ist Carla Burani Ruef als Beraterin für moderne und zeitgenössische Kunst für private Sammlungen tätig und ist Mitglied einer Auswahljury für diverse Ausstellungsprojekte mit zeitgenössischer Kunst. Zudem war sie bis im Sommer 2019 Dozentin für Kunstgeschichte und Bildkompetenz am CSIA (Centro Scolastico Industrie Artistiche) in Lugano. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern.