Stanton Chase Zürich ernennt drei neue Partner

Zürich – Stanton Chase, das weltweit tätige Executive Search Unternehmen, möchte sich im Office Zürich mit neuen Partnern künftig mehr auf den Technology-Sektor und den chinesischen Markt konzentrieren. Hierfür werden Bing Xie, Eric Krapf und Jan-Ernst Tolen als neue Partner ernannt, die das expandierende Büro und das internationale Netzwerk von Stanton Chase unterstützen werden.

Bing Xie, die in Zürich die Leitung der Executive Search für China- (bzw. Asien-) bezogene Geschäfte übernimmt, ist dank ihres Verständnisses der wirtschaftlichen, industriellen, sozialen und kulturellen Unterschiede und Synergien zwischen Europa und China hochspezialisiert auf die Betreuung von Unternehmen und Organisationen verschiedener Branchen. Bevor sie zu Stanton Chase kam, war Bing Mitbegründerin und Geschäftsführerin der ChinaSpeaks AG, einem Recruiting-Unternehmen, das sich auf die Verbindung von chinesisch-sprachigen Spezialisten und Unternehmen in Europa fokussiert hat. Zu Bing’s bisherigen beruflichen Erfahrungen gehört auch die leitende Position als stellvertretende Programmdirektorin und Senior Advisor im Financial Sector Development der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (giz) in Deutschland bzw. China. Hier bekleidete sie eine Schlüsselposition, in der sie den bilateralen Regierungsdialog für Finanzdienstleistungen zwischen Deutschland und China leitete.

Eric Krapf, der sich bei Stanton Chase auf die Bereiche Technology, Industrial und Profession Services konzentriert, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Berater und Geschäftsführer. Daher eignet er sich hervorragend als Berater für Führungskräfte in lokalen und globalen Unternehmen mit den Schwerpunkten Vertrieb, digitale Transformation, Zukunft der Arbeit und lebenslanges Lernen. Vor Stanton Chase war Eric als CEO der Atos AG, Schweiz, tätig. Davor arbeitete er als Country Manager Schweiz und Sales Head für DACH bei Wipro Limited und war von 2006 bis 2013 in verschiedenen Managementpositionen bei TATA Consultancy

Services Ltd. beschäftigt. Bevor Eric 2001 als Vice President of Inhouse Consulting zu AXA Winterthur kam, wirkte er in Deutschland als Unternehmensberater in Zusammenarbeit mit BDO. 1995 war er Mitbegründer der TSI Software AG, München, einem ERP-Unternehmen, wo er bis 2001 Mitglied des Vorstands und Leiter des Bereichs External Services war.

Jan-Ernst Tolen wird sich im Stanton Chase Büro Zürich um die Bereiche Technology, Industry, Government, Education und Non-Profit kümmern. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Führung, Management, Vertrieb, Projektmanagement, Personal und Marketing und ist mit den unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Öffentliche Verwaltung, Recycling, bestens vertraut. Als Jan-Ernst 2018 als Managing Director Greater China im Büro in Hongkong bei Stanton Chase begann, lagen seine Hauptaktivitäten in der Geschäftsentwicklung und Vernetzung im führenden chinesischen Technologiezentrum Hangzhou. Zuvor trat JanErnst 2014 als Partner in das Executive Search- und Selection-Geschäft der Level Consulting AG in Zürich ein und vermittelte Vorstandsmitglieder, C-Level Management Mitglieder, Senior ICT Specialists, Spacecraft Engineers und Management Mitglieder. Bei der Einführung von eHealth- und eGovernment-Applikationen in der Schweiz war Jan-Ernst einer der führenden Pioniere. (Stanton Chase/mc/hfu)

Über Stanton Chase

Stanton Chase gehört zu den Top 10 der weltweit führenden Personalberatungsunternehmen. Mit ausgewiesener Expertise in Schlüsselsektoren der Weltwirtschaft agieren über 16 spezialisierte Praxisgruppen in internationalen Teams. Stanton Chase gehört seinen Partnern, die die individuelle Verantwortung für die Bereitstellung herausragender Qualität für jeden Auftrag übernehmen. Stanton Chase ist Mitglied der Association of Executive Search Consultants.