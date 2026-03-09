Konsumentenstimmung im Februar zum Vormonat stabil

Bern – Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich im Februar im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung gab gegenüber Januar 2026 um 0,3 auf -30,4 Punkte nach, wie das Seco am Montag mitteilte.

Gegenüber demselben Monat im Vorjahr hellte sich der Index indes um 3,2 Punkte auf. Über dem Niveau von 2025 hätten die Teilindizes «Erwartete Wirtschaftsentwicklung», «Vergangene finanzielle Lage» und «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen» gelegen, so das Seco. Der Teilindex «Erwartete finanzielle Lage » hat sich derweil gegenüber Februar 2025 kaum verändert.

Den tiefsten Wert im vergangenen Jahr hatte das Stimmungsbarometer im April mit -42,4 Punkten verzeichnet, kurz nachdem US-Präsident Donald Trump die ersten Zollerhöhungen angekündigt hatte.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Umfrage des Seco veröffentlicht. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (awp/mc/ps)