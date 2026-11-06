Konsumentenstimmung im Oktober deutlich tiefer als im Vorjahr

Bern – Die Stimmung der Schweizer Konsumenten ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gesunken. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung betrug im Oktober -44,9 Punkte nach -36,9 Punkten im entsprechenden Vorjahresmonat.

Deutlich unter dem Niveau von Oktober 2025 liegen die Teilindizes für die vergangene und erwartete finanzielle Lage, teilte das Seco am Freitag mit. Diese sanken im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 10 Punkte und notieren nun bei -53,8, respektive -44,7 Zählern. Kaum verändert hat sich derweil der Teilindex «Erwartete Wirtschaftsentwicklung». Dieser hat sich konkret mit -48,2 Punkten um 0,9 Zähler verbessert. Auch im Vergleich zum Vormonat September (-36,5) sank der Gesamtindex deutlich. Er liegt nun auf den tiefsten Stand seit November 2023 (-48,0 Punkte).

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Online-Umfrage des Seco veröffentlicht. Im vergangenen Monat haben insgesamt 2717 Personen im Alter ab 16 Jahren auf Deutsch, Französisch oder Italienisch teilgenommen. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (awp/mc/pg)