Konsumentenstimmung im September leicht besser als im Vorjahr

Bern – Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat im September gegenüber dem Vorjahresmonat leicht verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung betrug im September -35,8 Punkte nach -36,5 Punkten im entsprechenden Vorjahresmonat.

Einen deutlichen Anstieg gab es beim Indikator «Erwartete Wirtschaftsentwicklung», wie das Seco am Freitag mitteilte. Dieser stieg auf -42,5 Punkte von -53,0 im Vorjahresmonat. Dagegen haben sich die übrigen Teilindizes eingetrübt. Bei der «Vergangenen finanziellen Lage» verschlechterte sich der Stand auf -42,0 von -40,0 Punkten im Vorjahresmonat.

Auch die «Erwartete finanzielle Lage» sank mit -31,0 Punkten weiter in den Minusbereich, nachdem sie im Vorjahres-September noch bei -28,4 Punkten gelegen hatte. Und der «Zeitpunkt für grössere Anschaffungen» kommt mit -27,3 Zählern ebenfalls weniger gut weg als vor einem Jahr (-24,8 Punkte).

Im Vergleich zum August (-32,8) sank der Index allerdings. Dies ist der erste Rückgang seit sechs Monaten. Der Index hatte im März mit -42,9 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2024 erreicht.

Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Online-Umfrage des Seco veröffentlicht. Im vergangenen Monat haben insgesamt 2408 Personen im Alter ab 16 Jahren auf Deutsch, Französisch oder Italienisch teilgenommen. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte. (awp/mc/ps)