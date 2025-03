Kühne+Nagel eröffnet Logistikzentrum für Rolls-Royce in Dubai

Schindellegi SZ / Dubai – Kühne+Nagel hat in Dubai ein Servicezentrum für Rolls-Royce-Flugzeugmotoren eröffnet. Damit stärkt Kühne+Nagel seine Position als Logistikpartner für Luftfahrtfirmen in der Region.

Das weltweit agierende Logistikunternehmen Kühne+Nagel mit Sitz in Schindellegi hat in Dubai ein neues Servicezentrum für Rolls-Royce-Flugzeugmotoren eröffnet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Auf der 3000 Quadratmeter umfassenden Anlage innerhalb des Kühne+Nagel-Standortes Dubai South wurden ein spezieller Laufkran mit einer Tragkraft von 25 Tonnen sowie eine parallel verlaufende 64 Meter lange Laufbahn und Laufbrücke installiert. Im Zentrum soll die gesamte Rolls-Royce-Trent-Hochbypass-Turbofan-Produkfamilie untergebracht werden, von Ersatzteilen und kleineren Triebwerken bis hin zum fast 17 Tonnen wiegenden Trent XWB. Die im gesamten Zentrum realisierte automatisierte Lösung trägt zur Sicherheit von Arbeitenden und Gütern bei und erhöht darüber hinaus die Effizienz, so die Mitteilung.

„Die strategische Lage, die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in die Logistiklösungen von Kühne+Nagel sowie unsere langjährige globale Partnerschaft waren ausschlaggebende Faktoren bei der Auswahl des Unternehmens für den Betrieb unseres Hubs in Dubai“, wird Adrian Cuthell, Senior Vice President On-Wing Operations and Logistics bei Rolls-Royce, in der Mitteilung zitiert. Stephanie Kearney, Head of EMEA and Global Operating Standards Contract Logistics bei Kühne+Nagel, zeigt sich erfreut über das Vertrauen von Rolls-Royce und betont, „dass jeder Aspekt des Entwurfs sorgfältig darauf zugeschnitten ist, sowohl die im Zentrum tätigen Auftragsabwicklungs- und Lieferteams als auch die Motoren selbst zu unterstützen, die trotz ihrer Grösse und ihres Gewichts äusserst vorsichtig behandelt werden müssen.“ (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)