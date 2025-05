PH Schwyz und PH Zug bilden Schulleitungen gemeinsam aus

Goldau SZ / Zug – Die Pädagogischen Hochschulen (PH) Schwyz und Zug verantworten den CAS Schulleitung ab 2026 gemeinsam. Denn die Nachfrage ist hoch: In diesem Jahr haben 50 Personen aus elf Kantonen und dem Ausland die bisher nur von der PH Schwyz angebotene Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.

Die PH Schwyz und die PH Zug bündeln ihre Kräfte in der Ausbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern. Wie die PH Schwyz mit einer Medienmitteilung ankündigt, werden die beiden Einrichtungen das berufsbegleitende Weiterbildungsprogramm CAS Schulleitung ab 2026 gemeinsam verantworten. Die PH Schwyz führt diesen CAS-Kurs, der mit einem Zertifikat abschliesst, bereits seit einigen Jahren in ihrem Programm. Zudem werden beide den Absolventinnen und Absolventen ab Sommer 2026 auch einen DAS Profession Schulleitung anbieten. Dieses Diploma of Advanced Studies stellt eine inhaltliche Erweiterung des CAS Schulleitung dar.

Durch die Kooperation der beiden Pädagogischen Hochschulen profitieren die Teilnehmenden laut der PH Schwyz von der vertieften Expertise beider Hochschulen und einem grossen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Der DAS Schulleitung richte sich stark an der individuellen Praxis, den Erwartungen der Teilnehmenden und ihrem Bedarf an persönlicher Begleitung aus.

Wie die PH Schwyz in der Mitteilung betont, sei der Bedarf an einer qualifizierten Ausbildung und Begleitung für Schulleitungen hoch. Denn neben dem Lehrkräftemangel, intensiver Team- und Elternarbeit und der Erfüllung eines zukunftsgerichteten Bildungsauftrags sähen sie sich mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert, etwa hinsichtlich Integration, Digitalisierung und Ressourcenmanagement. Entsprechend erfreue sich der CAS Schulleitung einer hohen Nachfrage: In diesem Jahr haben 50 Schulleiterinnen und Schulleiter aus elf Kantonen und dem Ausland die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. (Schwyz Next/CE/mc/ps)