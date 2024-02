Kühne+Nagel eröffnet neues Zentrum in Polen

Schindellegi SZ / Danzig – Kühne+Nagel hat ein neues Umschlagzentrum am Seehafen von Danzig (Gdansk) eröffnet. Mit der neuen Anlage will das Transportunternehmen seine Präsenz im Baltikum erhöhen.

Kühne+Nagel hat ein neues Cross-Dock-Zentrum am Tiefseehafen von Danzig eröffnet. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, werden auf dem Umschlagplatz mit einer Fläche von mehr als 3300 Quadratmetern Güter umgeschlagen, die auf den wöchentlichen Linien von Kühne+Nagel mit den grössten Seeschiffen der Welt, einschliesslich der wichtigsten Häfen in Fernost, in Polen ankommen. Zur Koordinierung der Frachtabläufe wurde zusätzlich eine Bürofläche von 200 Quadratmetern eingerichtet. Das neue Zentrum ist in das europäische Logistiknetz von Kühne+Nagel integriert. Damit kann eine tägliche Verteilung der Güter an lokale und europäische Hubs zu gewährleistet werden, heisst es in der Mitteilung. Somit könne insbesondere die steigende Nachfrage aus den balitschen Ländern bedient werden.

„Die Eröffnung des See- und Strassen-Cross-Dock-Zentrums ist ein strategischer Schritt, um die Effizienz und Belastbarkeit der Lieferketten unserer Kunden – sowohl Exporteure als auch Importeure – zu erhöhen“, wird Jacek Liszewski, Sea Logistics Manager bei Kühne+Nagel Polen, in der Mitteilung zitiert, „Der neue Standort wird das Logistikpotenzial in der Region erhöhen und den Handel Polens mit anderen Ländern der Welt sowie die Expansion unserer Kunden in neue Auslandsmärkte unterstützen.» Darüber hinaus würde das neue Zentrum das Engagement von Kühne+Nagel für den Aufbau stabiler und reibungsloser Lieferketten unterstreichen, durch welche das Wachstum der Partner des Unternehmens aus dem Kanton Schwyz unterstützt werden soll, heisst es weiter von Liszewski. (Café Europe/Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/ps)