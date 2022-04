Kühne+Nagel steigert Umsatz und Gewinn dank Lieferkettenproblemen

Schindellegi – Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat auch im ersten Quartal 2022 von den globalen Lieferkettenproblemen profitiert. Es gelang bei allen wichtigen Kennzahlen eine markante Verbesserung, insbesondere galt dies für die See- und Luftfracht.

Konkret stieg der Nettoumsatz im Startquartal um satte 68 Prozent auf 10,16 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Und der Rohertrag nahm um 46 Prozent auf 2,94 Milliarden zu. Mit dieser Zahl wird ausgedrückt, wie viel Geld bei Kühne+Nagel bleibt, nachdem die oft schwankenden Frachttarife der Reeder und Fluggesellschaften beglichen wurden.

In der Folge verbesserten sich auch die Gewinnzahlen massiv. Der operative Gewinn (EBIT) kam bei 1,12 Milliarden nach 431 Millionen zu liegen, der Reingewinn bei 832 nach 318 Millionen. Und die Konversionsrate, die das Verhältnis von EBIT zu Rohertrag beschreibt, lag mit 38,1 Prozent weit über dem langfristig gesetzten Durchschnittsziel von 16 Prozent. Mit den Zahlen wurden die Analystenerwartungen auf allen Stufen klar übertroffen.

Situation nochmals angespannter

Die guten Zahlen waren zum Teil die Folge der Grossübernahme des asiatischen Unternehmens Apex, das im Vorjahr noch nicht Teil des Unternehmens war. Zudem profitierte das Unternehmen von den aktuellen Lieferkettenproblemen.

Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Denn Warenströme zu organisieren, ist in diesem Umfeld aufwändiger und damit für die Kunden teurer. Die Mitarbeiter von Kühne+Nagel müssen kurzfristig alternative Routen finden und die Waren öfter umladen. Das Unternehmen sprach zuletzt von einem zum Teil «vier- bis fünffachen Aufwand» pro einzelne Sendung. Die Einnahmen steigen entsprechend.

Im ersten Quartal habe sich die bereits angespannte Lage bei den Lieferketten nochmals verschlechtert, so die aktuelle Mitteilung. «Wir waren darauf gut vorbereitet und konnten den Bedarf unserer Kunden nach qualitativ hochwertigen Logistikdienstleistungen zuverlässig erfüllen», liess sich CEO Detlef Trefzger zitieren.

Seefracht verdreifacht EBIT

In der Seefracht vermochte das Unternehmen konkret den Umsatz und Rohertrag zu verdoppeln und den EBIT gar zu verdreifachen. Die anhaltende Überlastung vieler internationaler Häfen habe zu einem «sehr hohen Bearbeitungsaufwand» der einzelnen Transporte geführt.

In der Luftfracht, welche sich in ähnlichem Umfang steigerte, wirkte sich zudem die Schliessung des russischen Luftraums infolge des Ukraine-Kriegs aus. Deshalb hätten Luftfrachtrouten zwischen Asien und Europa geändert werden müssen, was ebenfalls zu einem deutlich höheren Bearbeitungsaufwand geführt habe.

Vergleichsweise unspektakulär war die Geschäftsentwicklung der beiden Sparten Landverkehre (Umsatz +13%; EBIT +25%) und Kontraktlogistik (Umsatz +5%; EBIT +16%).

Einen konkreten Ausblick auf die nächsten Monate gab das Unternehmen wie üblich nicht – ausser dass man sich unter anderem mit digitalen Lösungen gegen die aktuellen Schwierigkeiten stemme. (awp/mc/ps)