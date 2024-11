Kühne+Nagel übernimmt Mehrheit an IMC Logistics in den USA

Schindellegi – Kühne+Nagel hat eine Mehrheitsbeteiligung an der US-amerikanischen IMC Logistics erworben. Der Schwyzer Logistikkonzern übernimmt 51 Prozent der Anteile am privat gehaltenen US-Dienstleister für intermodale Inlandlogistik.

Mit der Akquisition stärkt Kühne+Nagel sein Seefrachtangebot von den US-Häfen und Bahnknotenpunkten zu den Kundenstandorten im Landesinnern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit baut der Konzern seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt weiter aus. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden für das erste Quartal 2025 erwartet. Über weitere Details wurde Stillschweigen vereinbart.

IMC Logistics hat seinen Hauptsitz in Collierville im Bundesstaat Tennessee und verfügt über ein landesweites Netzwerk von 49 Standorten. Das Unternehmen transportiert jährlich rund 2 Millionen Standardcontainer (TEU) im intermodalen Verkehr und erzielte 2023 einen Umsatz von rund 800 Millionen US-Dollar.

Asien und Nordamerika sind die entscheidenden Wachstumsmärkte für das Geschäft von Kühne. Mit dem Erwerb der Mehrheit an IMC mache man einen weiteren wichtigen Schritt in der Strategie, die Position in Nordamerika auszubauen, wurde Kühne-Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle zitiert. (awp/mc/ps)