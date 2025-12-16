Kühne+Nagel und Swiss stärken Partnerschaft für nachhaltigere Luftfahrt

Zürich / Schindellegi – Die Swiss und der Logistikkonzern Kühne + Nagel arbeiten in Sachen nachhaltiger Flugverkehr künftig enger zusammen. Kern der Partnerschaft sei ein Abnahmevertrag von nachhaltigem Flugtreibstoff des Unternehmens Synhelion, teilten die beiden Gesellschaften in einer Mitteilung vom Dienstag mit.

Dazu haben Swiss und Kühne + Nagel mit Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag unterzeichnet. Ab dem Jahr 2027 wird der Logistiker laut den Plänen im Rahmen eines Fünfjahresvertrags für Frachttransporte mit Swiss Worldcargo von Synhelion hergestellten synthetischen Flugtreibstoff (SAF) beziehen. Das trage zur Dekarbonisierung der Logistik bei und ermögliche es den Kunden, den CO2-Fussabdruck zu reduzieren.

Der Vertrag biete dem Schweizer Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Lugano zudem Planungssicherheit, unter anderem für den Ausbau seiner Technologie und der industriellen Produktion von SAF, wie es weiter hiess. Synhelion produziert mithilfe von Sonnenlicht unter anderem solares Kerosin für die Luftfahrt. Die Gesellschaft hatte mit der Swiss und deren Mutterkonzern Lufthansa bereits einen Vertrag für die Lieferung von SAF abgeschlossen. (awp/mc/ps)

