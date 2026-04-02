Swiss erweitert Kurzstreckenangebot

Zürich – Swiss baut ihr europäisches Kurzstreckennetz aus: Zwischen Mai und September 2026 werden insgesamt 74 zusätzliche Rotationen zwischen der Schweiz und verschiedenen europäischen Destinationen durchgeführt. Möglich wird dies wegen ausfallender Flüge in den Nahen Osten. Dadurch werden Kapazitäten frei, die gezielt auf nachfragestarken Strecken eingesetzt werden.

Die zusätzlichen Flüge verteilen sich unterschiedlich über die Sommermonate:

Im Mai verstärkt Swiss über neun Destinationen. Mit insgesamt 31 Zusatzrotationen stockt die Airline die Kapazität nach Málaga, Alicante, Stockholm, Athen, Malta, Porto, Palma de Mallorca, Palermo und Thessaloniki auf.

Von Juni bis September liegt der Fokus auf den besonders stark nachgefragten Märkten wie Alicante, Thessaloniki und Venedig.

Insgesamt profitieren damit insgesamt 11 Destinationen vom Ausbau: Málaga, Alicante, Stockholm, Athen, Malta, Nizza, Porto, Palma de Mallorca, Palermo, Thessaloniki und Venedig. Die zusätzlichen Flüge sind ab sofort buchbar. (pd/hzi/pg)