Läderach expandiert in Japan
Bilten – Der Chocolatier Läderach hat in Japan drei neue Filialen eröffnet. Mit den Läden an der Einkaufsstrasse Ginza sowie in der Mall Ginza SIX betreibt Läderach neu zwei Standorte in Tokio. Der dritte Laden ist in einem Einkaufszentrum in Yokohama, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Der Online-Store wurde in Japan bereits Anfang Jahr eröffnet. Mit der Expansion nach Japan ist der Premium-Schokoladenhersteller nun in insgesamt 27 Ländern vertreten und betreibt weltweit über 230 Stores. (awp/mc/pg)