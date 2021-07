Leaders Club Switzerland: Generationenwechsel im Vorstand

Zürich – Nach zehn Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit sind Claudine Brunner und Thomas Käser als Präsidentin und Vize-Präsident an der 18. Vereinsversammlung aus dem Vorstand des Leaders Club Switzerland feierlich verabschiedet worden. Claudine Brunner wurde an der Vereinsversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Neu repräsentieren Andrin Willi und Isabel Rappold den Vorstand als Präsident, respektive Vize-Präsidentin.

Nach einer kontinuierlichen Erneuerung der Vorstandsmitglieder wurden anlässlich der 18. Vereinsversammlung im Juni die Gastronomin Claudine Brunner (Restaurant LaSalle, Zürich) zum Ehrenmitglied gewählt. Feierlich für seine Tätigkeit verdankt und aus dem Vorstand verabschiedet wurde auch der Gastronom und Berater Thomas Käser (Sweetlemon Concepts, Bern). Neu in die Funktionen der beiden wurde der Kommunikations- und Gastrofachmann Andrin Willi und die Gastronomieberaterin Isabel Rappold gewählt. Neu in den Vorstand wurde die Gastronomin Sabrina Phuong-Thi Rhomberg-Marbacher (u.a. Co Chin Chin, Zürich) und der Gastronom Fabian Affentranger (u.a. Chez Calvin, Genf) gewählt.

Der Vorstand des Leaders Club Switzerland besteht somit aus den folgenden acht Mitgliedern: Fabian Affentranger, Marc Blickenstorfer, Simon Feigenwinter, Tiziano Marinello, Isabel Rappold, Sabrina Phuong-Thi Rhomberg-Marbacher, Franz Wehren und Andrin Willi.

Der Leaders Club ist eine Vereinigung von führenden Restaurateuren und Hoteliers sowie von engagierten Zulieferern und Produzenten, mit der Absicht Netzwerke zu schaffen und den Austausch in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus zu entwickeln und zu fördern; dies sowohl in der Schweiz als auch in Europa. Gegründet wurde der Leaders Club zuerst in Frankreich, weitere Leaders Clubs existieren in Deutschland, in der Türkei, in Belgien, in Russland und seit dem 6. Juni 2003 auch in der Schweiz. Der Verein zählt derzeit insgesamt 75 Mitglieder.

