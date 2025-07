Leclanché legt Jahresergebnis vor

Yverdon-les-Bains – Der Batteriehersteller Leclanché hat nach diversen Verzögerungen seinen Jahresbericht für 2024 vorgelegt. Die Ergebnisse entsprechen im Grossen und Ganzen den provisorischen Zahlen.

So lag der Reinverlust 2024 bei 67,7 Millionen Franken nach 70,5 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Die konsolidierten Gesamteinnahmen beliefen sich auf 18,4 Millionen Franken und damit auf Vorjahresniveau. Der operative Verlust habe sich auf 52,7 von 65,7 Millionen im Vorjahr verbessert, was dem «effektiven Kostenmanagement» zu verdanken sei.

Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) hatte Leclanché eine letzte Frist bis zum 30. Juni für die Veröffentlichung gesetzt. Die Aktien von Leclanché sind aufgrund der verspäteten Einreichung des Geschäftsberichts seit Anfang Juni vom Handel ausgesetzt.

Weitere Schuldenumwandlung geplant

Neben dem Geschäftsbericht verschickte das Unternehmen auch die Einladung zur Generalversammlung am 5. August. Dort sollen die Aktionäre einer weitere Umwandlung von Schulden in Höhe von bis zu 18 Millionen Franken in Eigenkapital zustimmen, wovon rund 11,3 Millionen Franken über eine ordentliche Kapitalerhöhung beschafft werden sollen. Einen ähnlichen Schritt hatte Leclanché bereits Ende März unternommen.

Derweil gebe es starke Fortschritte mit der strategischen Partnerschaft mit Pinnacle, die im vergangenen Sommer unterzeichnet wurde. Die geplante Investition in Höhe von 360 Millionen Franken soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ausgezahlt werden. (awp/mc/ps)