Spritpreise in der Schweiz steigen zu Ostern deutlich weiter an

Zürich – Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind zum Beginn der verkehrsreichen Osterfeiertage deutlich gestiegen. Besonders stark verteuerte sich Diesel, dessen Durchschnittspreis laut Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) innert zweier Tage um 3,7 Prozent auf 2,24 Franken je Liter zulegte.

Damit überschreitet Diesel die Marke von 2,20 Franken und erreicht ein Niveau, das zuletzt Ende 2022 beobachtet wurde, wie am Donnerstag veröffentlichte Daten des Touring Club Schweiz (TCS) zeigten.

Auch die Benzinpreise zogen weiter an: Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 kletterte auf 1,89 Franken pro Liter, nach 1,84 Franken, die noch am Mittwoch ausgegeben worden waren.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich angesichts des Iran-Kriegs und der Blockade der für Öltanker wichtigen Meerenge bei Hormus ein klarer Aufwärtstrend abgezeichnet. Der Dieselpreis stieg seit Kriegsausbruch um 22 Prozent. Die angespannte Lage an den internationalen Energiemärkten wirkt sich zeitverzögert auch auf die Preise an den Zapfsäulen aus.

Der jüngste Preissprung fällt zudem mit dem Beginn der Osterreisewelle zusammen, einer Phase mit traditionell hohem Verkehrsaufkommen und entsprechend grosser Nachfrage.

Der TCS publiziert in unregelmässigen Abständen Schätzungen der aktuellen Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz. Diese werden von TCS-Experten aufgrund von Informationen aus verschiedenen Quellen und von Stichproben getroffen. Die tatsächlichen Preise können je nach Region und Tankstelle variieren. Den stärkeren Preisanstieg beim Diesel erklärt die Mobilitätsorganisation mit einer höheren Nachfrage in der Industrie. (awp/mc/ps)