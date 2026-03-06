Bundesrat lässt Kauf von weiterem Luftverteidigungssystem prüfen

Bern – Das in den USA bestellte Patriot-Luftabwehrsystem verzögert sich um mehrere Jahre. Der Bundesrat lässt deshalb prüfen, ob die Schweiz ein zusätzliches System zur bodengestützten Luftverteidigung kaufen soll. Produziert werden soll dieses vorzugsweise in Europa.

Der Bundesrat reagiert mit diesem Entscheid vom Freitag auf die verschärfte Bedrohungslage in Europa durch Distanzwaffen. Anlass für die Prüfung ist auch die Verspätung des in den USA bestellten Patriot-Luftverteidigungssystems um vier bis fünf Jahre.

So wurde es der Schweiz von den USA Ende Februar mitgeteilt. Dennoch will der Bundesrat am Kauf des Patriot-Systems festhalten. Ursprünglich war vorgesehen, dass das System 2027 und 2028 geliefert werden sollte.

Um die Verspätung abzufedern, lässt der Bundesrat die Beschaffung eines weiteren bodengestützten Systems zur Luftverteidigung prüfen. Ergebnisse sollen bis Mitte 2027 vorliegen. Das Zusatz-System soll bevorzugt in Europa produziert werden. Das soll auch die Abhängigkeit der Schweiz von einem einzigen anderen Staat reduzieren. (awp/mc/ps)