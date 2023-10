LimmaTech Biologics sammelt 37 Millionen USD in einer Serie A-Finanzierungsrunde ein

Schlieren – Die LimmaTech Biologics AG gab den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 37 Millionen USD (33 Millionen CHF) bekannt, die von Adjuvant Capital, AXA IM Alts und dem Novo Holdings REPAIR Impact Fund geleitet wurde. Der Erlös wird es LimmaTech ermöglichen, die eigene Technologieplattform weiterzuentwickeln und die Pipeline an präklinischen und klinischen Impfstoffkandidaten gegen zunehmend gefährliche bakterielle Infektionen zu beschleunigen, darunter Programme gegen Shigellose und Gonorrhö.

Die weitere klinische Entwicklung wird sich auf das Shigellen-Impfstoffprogramm des Unternehmens konzentrieren, das LimmaTech im Rahmen einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit GSK entwickelt und kürzlich exklusiv einlizenziert hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass die vorläufigen Ergebnisse der laufenden klinischen Phase-2-Studie des Shigella-Programms in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 bekannt gegeben werden.

Dr. Franz-Werner Haas als neuer CEO gewählt

Als Teil der nächsten Phase des Unternehmenswachstums begrüsste LimmaTech ausserdem den erfahrenen Biotech-Industrieführer Dr. Franz-Werner Haas als CEO. Gleichzeitig mit der Finanzierung werden Kabeer Aziz von Adjuvant Capital, Zina Affas Besse, PhD, von AXA IM Alts, und Camilla Petrycer Hansen, PhD, von Novo Holdings in den Verwaltungsrat von LimmaTech aufgenommen.

«Innerhalb des nächsten Jahrzehnts werden zahlreiche bakterielle Infektionen aufgrund von Antibiotikaresistenzen unbehandelbar werden, was bereits jetzt eine erhebliche Belastung für die globale Gesundheit darstellt. Durch die Weiterentwicklung unserer innovativen Technologieplattform hat LimmaTech das Potenzial, gleichzeitig einen impfstoffinduzierten Schutz gegen bakterielle Infektionen zu bieten, das zunehmende Risiko von Antibiotikaresistenzen zu mindern und die Kontrolle mehrerer hochübertragbarer Krankheitserreger voranzutreiben», sagte Dr. Franz-Werner Haas, CEO von LimmaTech. «Unsere Serie A mit der Unterstützung sehr erfahrener und strategischer institutioneller Investoren spiegelt den steigenden Wert unserer Technologie und unsere bisherigen Erfolge wider. Mit dieser Unterstützung und unserem Team von ausgewiesenen Experten in der Entwicklung und Herstellung von bakteriellen Impfstoffen freuen wir uns darauf, lebensverändernde Impfstoffe bereitzustellen, die einen großen globalen medizinischen Bedarf decken.»

Kabeer Aziz, Partner bei Adjuvant Capital, kommentierte: «Jedes der Unternehmen, die diese Finanzierung anführen, ist bestrebt, mit Risikokapitalinvestitionen mutige und innovative Unternehmen wie LimmaTech zu unterstützen, die Technologien entwickeln, die das Potenzial haben, die globale öffentliche Gesundheit erheblich zu verbessern. Angesichts der tödlichen Bedrohung durch zunehmend behandlungsresistente Krankheitserreger und des enormen Ausmasses des Problems stellen Impfstoffe, die auf diese Indikationen abzielen, auch kommerziell äusserst attraktive Märkte dar.»

Zina Affas Besse, Partner, Deputy Head of Healthcare, Private Equity, bei AXA IM Alts, kommentiert weiter: «Unsere Investition in LimmaTech im Rahmen unserer Private-Equity-Strategie für den Gesundheitsbereich unterstützt unser übergeordnetes Ziel, in Unternehmen zu investieren, die innovative und erschwingliche Lösungen für globale Gesundheitsprobleme anbieten, und wir sind stolz darauf, mit diesem hervorragenden Team von Veteranen der Biotechnologiebranche zusammenzuarbeiten. Das Führungsteam von LimmaTech kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken: Es hat zwei Impfstofftechnologie-Plattformen mit Programmen in der späten klinischen Entwicklung aufgebaut. Wir freuen uns, LimmaTech dabei zu unterstützen, seine Pipeline an dringend benötigten Impfstoffkandidaten zu erweitern und einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit weltweit zu leisten.

Camilla Petrycer Hansen, Principal bei Novo Holdings und REPAIR Impact Fund, sagte: «Unsere Investition in LimmaTech spiegelt das anhaltende Engagement von Novo Holdings im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen wider. Wir glauben, dass LimmaTech mit seiner herausragenden Erfolgsbilanz im Impfstoffbereich, seiner erfahrenen Führung und seiner vielversprechenden Technologie eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt, die wir gerne in Partnerschaft mit führenden Investoren verfolgen. Wir freuen uns sehr, die Pipeline von LimmaTech mit dringend benötigten Impfstoffkandidaten zu unterstützen, die das Potenzial haben, die Gesundheitslage weltweit deutlich zu verbessern.

Ziel ist die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer Impfstoffe

Die Serie A ist die erste wagnisfinanzierte Finanzierungsrunde für LimmaTech seit der Ausgliederung aus GlycoVaxyn, dem Vorgängerunternehmen, das 2015 von GSK übernommen wurde. Das Führungsteam von LimmaTech verfügt über fundierte Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von bakteriellen Impfstoffen und hat bereits mehrere klinische Studien auf der ganzen Welt gesponsert und geleitet. Die einzigartigen Technologieplattformen von LimmaTech basieren alle auf E. coli-Expressionssystemen. Diese Technologien ermöglichen die Herstellung von multivalenten Impfstoffen, die Kohlenhydrate und Proteinantigene mit breiter und neuartiger Wirkungsweise kombinieren. Das übergeordnete Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer Impfstoffe, die die Ausbreitung von Infektionen, die durch neu auftretende antimikrobielle Resistenzen verursacht werden, verhindern können. (LimmaTech/mc/hfu)