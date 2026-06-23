LLB Schweiz verleiht ersten LLB Business Award an Hostpoint

Uznach – Die LLB (Schweiz) AG hat am Wirtschaftsforum Obersee in Rapperswil erstmals den LLB Business Award verliehen. Die Auszeichnung ging an Hostpoint AG und würdigt unternehmerische Exzellenz, Kundennähe, Innovationskraft und regionale Verantwortung.

Die LLB Schweiz hat im Rahmen des Wirtschaftsforums Obersee erstmals den LLB Business Award vergeben. Preisträgerin ist Hostpoint, ein erfolgreicher Cloud-Provider für Hosting, Domains und E-Mails. Das Unternehmen aus Rapperswil ist schweizweit tätig, eigentümergeführt und zeichnet sich durch eine starke, regionale Verankerung aus.

Die Nominierungen erfolgten unter Einbezug der Öffentlichkeit. Die Vielzahl qualitativ hochstehender Eingaben machte die Entscheidungsfindung für die Jury entsprechend anspruchsvoll.

Hostpoint überzeugte durch ihre ausgeprägte Kundenorientierung, ihre Innovationskraft sowie durch ihr klares Bekenntnis zum Standort Schweiz. Seit rund 25 Jahren steht das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum und unternehmerische Kontinuität.

«Unternehmen wie Hostpoint zeigen eindrücklich, wie langfristiger Erfolg entsteht: durch Innovationskraft, unternehmerische Verantwortung, hohe Kundenorientierung und eine klare Identität», sagt Adrian Eggenberger, Leiter Firmenkunden der LLB Schweiz.

Ein besonderes Merkmal des LLB Business Award ist die künstlerische Gestaltung der Auszeichnung selbst. Der Award ist ein Unikat der international tätigen Künstlerin Hanna Roeckle (Vaduz/Zürich). Die Skulptur «Green Gold Star» zeichnet sich durch ihre spiegelnde Oberfläche und die changierenden Farbverläufe aus, die Betrachterinnen und Betrachter in die Wahrnehmung einbeziehen und die Auszeichnung mit ihrem Umfeld verbinden.

Die kristalline Form des Awards ist von Roeckles «Protostar»-Serie inspiriert und symbolisiert einen entstehenden Stern. Die mehrschichtige Farbgebung in verschiedenen Grüntönen greift das Erscheinungsbild der LLB auf und steht sinnbildlich für die kontinuierliche Entwicklung und Innovationsfähigkeit erfolgreicher Unternehmen.

«Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Sie bestätigt unseren Weg, den wir seit 25 Jahren konsequent verfolgen. Der Award ist zugleich eine Anerkennung für unsere Mitarbeitenden, die mit ihrem täglichen Einsatz diesen Erfolg überhaupt erst möglich machen», erklärte Markus Gebert, Co-Founder und CEO von Hostpoint.

Mit dem LLB Business Award zeichnet die LLB Schweiz Unternehmen aus, die als Vorbilder für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wirtschaften stehen.

Der Award wird 2027 erneut an ein Unternehmen aus der Region Obersee verliehen. (LLB Schweiz/mc/ps)