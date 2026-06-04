Hostpoint «File Express»: Schweizer Alternative zu WeTransfer

Rapperswil-Jona – Zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer nutzen Filesharing-Plattformen, wünschen sich jedoch mehr sicherheitsrelevante und nützliche Zusatzfunktionen. Mit «File Express» lanciert Hostpoint eine moderne Plattform, die alle Wünsche abdeckt. Datenverkehr ausschliesslich über Schweizer Server, umfassende Transfer-Verwaltung sowie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind nur einige der Funktionen.

Ob Verträge, Geschäftsunterlagen oder Urlaubsfotos – der digitale Austausch von Dateien ist heute unverzichtbar. Das unkomplizierte und sichere Versenden und Empfangen ist gerade bei grossen Datenmengen nicht immer einfach. Meist werden cloudbasierte Drive-Lösungen oder der Versand per E-Mail-Anhang eingesetzt. Zudem nutzen bereits zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer Filesharing-Plattformen, wie eine repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts intervista zeigt.

Einen zentralen Stellenwert nimmt das Thema Datensicherheit ein. So bewerten fast 80 Prozent der Befragten es als wichtig, dass die Daten bei der Nutzung von Dateitransfer-Services in der Schweiz gespeichert werden. Und mehr als 70 Prozent wünschen sich Dienste, die mehr Übersicht über Transfers und mehr Verwaltungsoptionen bieten.

Einfaches und sicheres Filesharing mit Hostpoint-Qualität

Hostpoint bietet mit File Express (https://www.file-express.com/) neu eine sichere und vollumfänglich in der Schweiz gehostete Dateitransfer-Plattform an. Der Leistungsumfang setzt neue Massstäbe: Bereits ohne Registrierung und komplett kostenlos können User mit dem Versenden von Dateien aller Art loslegen. Registrierte User profitieren von Zusatzfunktionen wie einer umfassenden Transfer-Verwaltung, Passwortschutz und dem Anfordern von Dateien.

Letzteres ist besonders nützlich, wenn beispielsweise Unterlagen oder Dokumente eingefordert werden müssen. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Abo-Optionen mit zusätzlichem Speicherplatz sowie weiteren Features für Sicherheit und Privatsphäre wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Geoblocking.

Für Firmen wie auch für Private

Neben dem Austausch von privaten Daten sind sichere Dateitransfers auch für Unternehmen von grosser Bedeutung. So sind beispielsweise Architekturbüros, Foto- und Filmschaffende, Agenturen, Softwareunternehmen oder Anwaltskanzleien darauf angewiesen, dass grössere Dateien und Datenmengen einfach und sicher zum Empfänger gelangen. Mit File Express

profitieren sie von einer ausschliesslich in der Schweiz gehosteten Lösung, welche die Verwaltung von Transfers vereinfacht sowie vollständige Rückverfolgbarkeit und hohe Datensicherheit bietet.

Bewährtes auf ein neues Level gebracht

File Express basiert auf einer bewährten, bereits existierenden Software-Lösung des Hostpoint-Tochterunternehmens Swiss Cyber Gate. Die bestehende Anwendung wurde mit der Expertise und Erfahrung von Hostpoint zu einer komplett neuen Web-App mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen und einer anwenderfreundlichen, hochmodernen Benutzeroberfläche weiterentwickelt. Wie bei allen Produkten legt Hostpoint auch bei File Express besonderen Wert auf Usability, Sicherheit, Performance und erstklassigen Support.

Yvan Knapp, Chief Strategy Officer & Head of Product von Hostpoint, zeigt sich begeistert vom neuen Angebot: «Mit File Express erweitern wir unser Portfolio um eine Lösung, die Massstäbe setzt. Wir bieten damit nicht nur die modernste, sicherste und funktional umfangreichste Dateitransfer-Lösung, sondern ein Erlebnis, das begeistert. Komplett aus der Schweiz, aber für die ganze Welt!» (Hostpoint/mc/hfu)