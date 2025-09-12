Lonza ernennt Jason Berndt zum Head of Group Operations

Basel – Der Pharmazulieferer Lonza hat den US-Amerikaner Jason Berndt per Oktober 2025 zum Leiter des Bereichs Group Operations und stellvertretenden Geschäftsführer ernannt. Damit wird er laut einer Mitteilung vom Freitag auch Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen.

Berndt verfügt den Angaben zufolge über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im operativen Geschäft und hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Pharma- und Konsumgüterunternehmen inne. Zuletzt war er als Leiter Global Technical Services and Senior Vice President bei Bristol-Myers Squibb tätig.

Er folgt auf Maria Soler Nunez, die seit 2022 bei Lonza ist. Nunez ihrerseits wird zum gleichen Zeitpunkt die neu geschaffene Rolle des Chief Quality Officer übernehmen und bleibt damit Mitglied der Geschäftsleitung. Sie verantwortet künftig die Qualitätsstandards sowie die regulatorischen Vorgaben.

Oliver Schäfli, derzeit Global Head of Quality, werde schrittweise seine Aufgaben an Nunez übergeben, hiess es in der Mitteilung weiter. Bis zu seiner Pensionierung 2026 bleibe er als Berater aktiv. (awp/mc/pg)