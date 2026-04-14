Polypeptide prüft strategische Optionen nach Übernahmespekulationen

Zug – Polypeptide hat jüngste Marktgerüchte und Medienberichte über ein mögliches Übernahmeinteresse zur Kenntnis genommen. Man äussere sich grundsätzlich nicht zu Gerüchten und Spekulationen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der Pharmazulieferer betont gleichzeitig, dass der Verwaltungsrat gemeinsam mit dem Mehrheitsaktionär Draupnir eine Überprüfung strategischer Optionen eingeleitet habe. Diese Prüfung befinde sich in einem frühen Stadium, und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

Es könne nicht garantiert werden, dass die Prüfung fortgesetzt wird oder dass sie zu einer Transaktion oder einem anderen Ergebnis führen wird, so Polypeptide weiter.

Gemäss einem Medienbericht vom Freitagabend hat der Peptidhersteller das Interesse mehrerer Private Equity-Gesellschaften auf sich gezogen. So würden etwa Firmen wie EQT, KKR und auch Advent International eine Übernahme des Zuger Unternehmens prüfen, schrieb Bloomberg damals. (awp/mc/ps)