Lonza veräussert Capsules & Health Ingredients an Lone Star Funds

Basel – Lonza vollzieht den letzten Schritt zu einem reinen Auftragsfertiger für die Pharmaindustrie. Die Basler haben in der Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Funds einen Käufer für das Geschäft mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln gefunden.

Die Division Capsules & Health Ingredients (CHI) wird in dem Deal mit 2,3 Milliarden Franken bewertet, teilte Lonza am Freitagabend mit. Lonza erhält einen Voraberlös von 1,7 Milliarden und behält eine 40-prozentige Beteiligung an CHI sowie eine Vorzugsbeteiligung bei einem künftigen Exit.

Die gesamten undiskontierten Erlöse werden auf mindestens 3 Milliarden Franken geschätzt, erklärte Lonza. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant. Lonza hatte den Bereich Ende 2024 zum Verkauf ins Schaufenster gestellt.

Den Voraberlös will Lonza in organisches Wachstum und ergänzende Akquisitionen investieren, 500 Millionen werden in ein Aktienrückkaufprogramm gesteckt. Seine progressive Dividendenpolitik will der Konzern beibehalten.

Zudem habe Lonza Vereinbarungen zur Veräusserung des Geschäftsbereichs Personalized Medicines, der MODA-Softwareplattform sowie eines Produktionsstandorts Monteggio im Kanton Tessin unterzeichnet. (awp/mc/ps)

Lone Star Funds