Lonza wächst nach Übernahme stark und erhöht Guidance

Basel – Lonza ist wieder in den Wachstumsmodus zurückgekehrt. Der Pharmazulieferer hat nicht zuletzt dank dem Kauf einer grossen Produktionsanlage von Roche in Kalifornien kräftig zugelegt. Nun traut sich das Unternehmen etwas mehr zu.

Der Umsatz von Lonza nahm von Januar bis Juni 2025 um 17 Prozent auf 3,58 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Währungsbereinigt wären sie gar um 19 Prozent gestiegen.

Im Vorjahr noch hatte Lonza der Wegfall des grossen Moderna-Auftrags für die Corona-Impfung zu schaffen gemacht. Den Umsatz deutlich getrieben hat nun auch die im Oktober vergangenen Jahres abgeschlossene Akquisition der früheren Roche-Anlage in Vacaville (CA).

Und das Interesse der Kunden an der neuen Anlage sei weiterhin gross, gleichzeitig liefere sie eine bessere Marge als erwartet. Der Betriebsgewinn («Core-EBITDA») stieg in der Folge mit plus 18,6 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken noch stärker als die Verkäufe. Die Marge nahm entsprechend von 29,2 auf 29,6 Prozent zu

Am Ende der Erfolgsrechnung standen 426 Millionen Franken als Reingewinn, nach 330 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten tiefere Werte erwartet.

Lonza berichtet erstmals nach einer neuen Reportingstruktur, welche sich auf drei «Business Platforms» statt wie bisher auf vier Divisionen abstützt. Die grösste Dynamik zeigte dabei der Bereich «Integrated Biologics». Die biologischen Arzneimittelentwicklung wuchs um 39 Prozent.

Der Ausblick für das laufende Jahr wird in der Folge leicht erhöht. Neu rechnet Lonza mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 20 bis 21 Prozent, bisher wurden «annähernd» 20 Prozent versprochen. Und die Kern-EBITDA-Marge soll 30 bis 31 Prozent betragen, nach zuvor «annähernd 30 Prozent». (awp/mc/pg)