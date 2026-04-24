Ideal-tek gewinnt den Export Award 2026 von Switzerland Global Enterprise

Zürich – Ob in der Medtech-, Elektronik- oder Uhrenindustrie: Wenn kleinste Teile präzise verarbeitet werden müssen, kommen oft Instrumente aus dem Tessin zum Einsatz. Mit dieser klaren Positionierung in internationalen Hightech-Branchen hat sich Ideal-tek aus Balerna weltweit etabliert. Für ihre konsequente Exportstrategie wurde das Unternehmen mit dem Export Award 2026 von Switzerland Global Enterprise ausgezeichnet. Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsrats­präsidentin von S-GE, überreichte den Preis am Aussenwirtschaftsforum im Kongresshaus Zürich.

Ideal-tek entwickelt und produziert seit 1964 Präzisionsinstrumente für Anwendungen, bei denen kleinste Details entscheidend sind. Je nach Einsatzgebiet unterscheiden sich die Anforderungen stark – von sterilisierbarem Edelstahl in der Medizin über antimagnetische und antistatische Werkzeuge in der Elektronik bis hin zu nicht reflektierenden Oberflächen in der Uhrenindustrie. Die Instrumente werden in Balerna gefertigt und weltweit eingesetzt.

Starke Verwurzelung in der Schweiz

Ideal-tek ist im Tessin fest verankert und verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernen Technologien. Die Produktion bleibt bewusst in der Schweiz und bildet die Grundlage für die hohe Präzision und Qualität der Instrumente. Mit rund 70 Mitarbeitenden entwickelt das Unternehmen Lösungen für internationale Hightech-Branchen.

Gezielte Internationalisierung in Schlüsselindustrien

Rund 90 Prozent des Umsatzes erzielt Ideal-tek im Export. Das Unternehmen erschliesst gezielt Märkte, in denen Industrien auf hochpräzise und zuverlässige Werkzeuge angewiesen sind. Die Produkte werden in 45 Länder exportiert und über ein Netzwerk von rund 150 Vertriebspartnern verkauft. Wichtige Märkte sind die USA, wo Ideal-tek mit einer eigenen Niederlassung präsent ist, sowie Costa Rica und China. In Costa Rica konnte das Unternehmen seinen Umsatz innerhalb von zwei Jahren verzehnfachen, während es sich in China früh als Anbieter von Präzisionsinstrumenten positionierte.

Partnerschaften als Wachstumstreiber

Beim Eintritt in neue Märkte arbeitet Ideal-tek eng mit lokalen Partnern zusammen und entwickelt gemeinsam kundenspezifische Lösungen. So entstehen Instrumente, die exakt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Industrie zugeschnitten sind und Produktionsprozesse effizienter machen. Ergänzt wird diese Strategie durch gezielte Auftritte an internationalen Fachmessen, unter anderem im Rahmen von SWISS Pavilions von Switzerland Global Enterprise.m

Award-Übergabe am Aussenwirtschaftsforum

Aufgrund ihrer Exporterfolge wurde Ideal-tek von einer unabhängigen Jury zum Gewinner des Export Award 2026 gewählt. «Ideal-tek verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technologie und entwickelt so hochpräzise Instrumente für internationale Hightech-Branchen. Diese Kombination aus Schweizer Präzision, Exportstrategie und globaler Marktnähe hat die Jury des Export Award überzeugt», sagt Jurypräsident Martin Naville.

Damit setzte sich das Unternehmen gegen die HAEUSLER AG aus Duggingen BL und die WILCO AG aus Wohlen AG durch. Der Export Award wurde im Rahmen des Aussenwirtschaftsforums vom 23. April 2026 im Kongresshaus Zürich verliehen. (pd/mc/pg)