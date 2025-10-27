Lukas Gresnigt verlässt Geschäftsleitung von Alpiq und wird CEO bei EPEX SPOT

Lausanne – Lukas Gresnigt, Leiter International und Mitglied der Geschäftsleitung von Alpiq, verlässt das Unternehmen und wird CEO bei der europäischen Spot-Strombörse EPEX SPOT, der europäischen Spot-Strombörse. Er wird seine aktuellen Aufgaben bis Ende 2025 übergeben. Der Rekrutierungsprozess für seine Nachfolge sei eingeleitet worden, schreibt Alpiq in einer Mitteilung.

Seit seinem Eintritt im April 2022 habe Gresnigt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung von Alpiq gespielt, heisst es weiter.

Insbesondere setzte er Initiativen im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung erfolgreich um und konsolidierte die Aktivitäten von Alpiq in Osteuropa. Er bewies konstant Führungskompetenz in der Geschäftsentwicklung, trieb das internationale Kraftwerksgeschäft und den Bereich Origination voran und entwickelte die Flexibilitätsstrategie des Unternehmens durch Investitionen in Batterieenergiespeichersysteme (BESS) sowie die Modernisierung bestehender thermischer Kraftwerke weiter. (pd/mc/pg)