Manor schliesst drei Warenhäuser – 100 Mitarbeiter betroffen

Basel – Manor setzt die Schere an seinem Filialnetz an: Das Unternehmen schliesst die drei Warenhäuser in Delsberg, Wohlen AG und Sargans SG voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027. Davon wären 100 Angestellte betroffen.

Manor würde in diesem Fall aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, teilte die Warenhausgruppe am Dienstag in einem Communiqué mit. Es gebe eine Konsultationsphase mit den Angestelltenvertretungen.

Ein Sozialplan komme nicht zur Anwendung, sagte ein Manor-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Manor habe aber in den umliegenden Warenhäusern einen Einstellungsstopp verhängt, sodass ein Teil der betroffenen Mitarbeiter über eine Weiterbeschäftigung in anderen Warenhäusern aufgefangen werden könnte.

Von der Schliessung in Sargans sei nicht nur das Warenhaus betroffen, sondern auch der Lebensmittelsupermarkt und das Manora Restaurant, hiess es weiter. Grund der Schliessungen sei, dass für die Liegenschaften in Delsberg, Sargans und Wohlen in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erforderlich seien, um bauliche Vorgaben zu erfüllen und den Betrieb langfristig sicherzustellen. Das wäre wirtschaftlich nicht verhältnismässig, schrieb Manor weiter. Die Eigentümer würden alternative Nutzungen prüfen.

Ein Manora Restaurant geht an Coop

Darüber hinaus beabsichtigt Manor, das Manora Restaurant in Haag SG voraussichtlich Mitte 2027 an Coop zu übergeben. Sämtliche Mitarbeiter dieses Restaurants würden im Zuge einer Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen erhalten, hiess es.

Bereits im vergangenen August hatte Manor Einschnitte angekündigt, da sich der Konzern bei seinen Lebensmittel-Läden künftig auf die Westschweiz und das Tessin konzentrieren will. So sollen die drei Food-Supermarkt-Standorte in Rapperswil SG, Emmen LU und Basel von Coop übernommen werden.

Der Supermarkt Emmen sei bereits an Coop übergeben worden, sagte der Sprecher weiter: Rapperswil bleibe bis zur Erteilung der Baubewilligung geöffnet und die Übergabe des Supermarkts in Basel sei wie bis anhin im ersten Quartal 2027 geplant. Es sei nicht geplant, weitere Warenhäuser zu schliessen.

200 Millionen Investitionen an grossen Standorten

Bei anderen Warenhäusern will Manor Geld in die Hand nehmen. Über die kommenden drei Jahre würden rund 200 Millionen Franken investiert, schrieb der Konzern. Diese Zahl hatte Firmenchef Roland Armbruster bereits vor einem Jahr in einem Interview genannt.

Der Fokus der Investitionen liege dabei insbesondere auf den grossen Standorten mit vielen Kunden, hiess es weiter. In diesem Jahr würden die Warenhäuser in Emmen, Luzern und Pfäffikon SZ modernisiert, nachdem man in Basel, Lausanne, Vevey VD, Lugano TI und Genf die Modeabteilungen umgebaut habe.

Zu den Umsätzen von Manor wollte der Sprecher keine Angaben machen. (awp/mc/pg)

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