Neues Fashion-Konzept bei Manor

Basel – Das neue 360°-Konzept vereint Mode, Lifestyle und modernste digitale Elemente und schafft eine inspirierende Shopping-Experience. Damit hebt Manor das Einkaufserlebnis für die Kundschaft auf ein neues Niveau. Im Rahmen dieser Modernisierung wird auch das Markenportfolio erweitert – von internationalen Brands bis hin zu nachhaltigen Labels – um Kundinnen und Kunden eine vielfältigere und exklusivere Auswahl anzubieten. Ob Casual, Contemporary oder Classic: jeder Stil ist abgedeckt. Die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Warenhauses in Basel findet am 24. Oktober 2024 statt, gefolgt von einem weiteren Launch in Lausanne am 30. Oktober 2024.

«Mit dem neuen 360°-Fashion-Konzept haben wir Erlebnisflächen geschaffen, die durch ein frisches und inspirierendes Look & Feel, dynamische Displays und Instagram-taugliche Elemente eine moderne Shopping Erfahrung ermöglichen. Mode soll bei Manor nicht nur gekauft, sondern erlebt werden. Unser zentraler Catwalk und der Fashion Pavillon sind nur einige der neuen Präsentationselemente, die unsere Warenhäuser in attraktive Fashion-Hotspots verwandeln», sagt Volker Kächele, Creative Director bei Manor.

Miriam Anlauf, Head of Fashion bei Manor, ergänzt: «Unser Ziel ist es, ein Einkaufserlebnis zu bieten, das Mode und Service auf einer inspirierenden und kundenorientierten Ebene miteinander verbindet. Mit der Einführung des neuen Konzepts fokussieren wir uns auf Einkaufs- und Themenwelten und nicht Altersgruppen. Mit unserem neuen Sortiment bieten wir Kundinnen und Kunden eine spannende Mischung aus internationalen Brands und Eigenmarken und eine attraktive und exklusive Auswahl, die von Styles Contemporary und Casual bis hin zu Classic reicht.»

Highlights des neuen 360°-Konzepts «Fashion-Destination»:

Inspirierende Schaufenster und Catwalk-Experience

Schon das Schaufenster verwandelt sich in eine faszinierende Modewelt und führt die Kund*innen in den Store, wo sie von einem zentralen Catwalk empfangen werden. Auf diesem werden die neuesten Kollektionen wie bei einer Modenschau präsentiert und schaffen so eine einzigartige Atmosphäre.

Pavillon als multifunktionaler Raum

Der Pavillon ist ein Herzstück des neuen Store-Designs. Dieser flexible Raum verbindet Mode mit Lifestyle und Events und bietet so einen Ort für besondere Erlebnisse, die über das reine Einkaufen hinausgehen.

Modernes Store-Design und digitale Elemente

Die Verkaufsflächen und die Eigen- sowie Fremdmarken sind klar strukturiert und in die Kategorien Classic, Casual und Contemporary unterteilt. Digitale und visuelle Elemente ergänzen das Einkaufserlebnis und machen Mode interaktiver und moderner. Kund*innen können sich nicht nur von den Produkten, sondern auch von den digitalen Features inspirieren lassen.

Vielfältiges Angebot für jedes Preissegment

Kundinnen und Kunden erwartet nebst ansprechenden Preisen und den neuesten Trends auch eine breitere Markenvielfalt, die den individuellen Stil perfekt unterstreicht. Die Auswahl spricht modebewusste Menschen an, die Wert auf Qualität und Stil legen. Mit inspirierenden Outfits, angesagten internationalen Marken und der attraktiven Manor-Eigenmarke.

Neues Markenportfolio

Manor erweitert sein Sortiment um rund 20 neue, attraktive Labels, darunter internationale Designer- und nachhaltige Marken, von denen einige exklusiv in der Schweiz erhältlich sind. Das Markenportfolio unterscheidet sich je nach Sprachregion und wird den Kundenbedürfnissen angepasst. In Basel werden beispielsweise erstmals Marken wie American Vintage, Armedangels, Someday, Hugo Red, Hugo Blue, Michael Kors, Liu Jo, Marella, Edited, Boss Orange, Maerz Muenchen, G-Lab, Ted Baker, Daily Paper und Farah eingeführt. In Lausanne werden renommierte Labels wie Maje, Samsøe Samsøe, Marc O’Polo und Drykorn erhältlich sein.

Differenzierte Serviceangebote

Zu den neuen Serviceangeboten gehören personalisierte Stilberatungen, verbesserte Click-and-Collect-Optionen sowie eine nahtlose Integration des Online-Shops. Kundinnen und Kunden haben dadurch die volle Flexibilität, ihren Einkauf sowohl online als auch im Store zu gestalten.

Manor modernisiert Fashion-Flächen in 12 grossen Warenhäusern

Erstmalig wird das neue Fashion Konzept des Unternehmens in den Manor Warenhäusern Basel am 24. Oktober und Lausanne am 30. Oktober präsentiert. Es folgen 2025 die Warenhäuser Lugano, Vevey und Genf. Im Jahr darauf schweizweit weitere Warenhäuser.

Das neue Fashion-Konzept erleben

Anlässlich der Einführung erwartet die Kundinnen und Kunden an den Samstagen, 02.11., 09.11. und 16.11., ein besonderes Erlebnis: persönliche Styling-Beratung, Snacks, Getränke und DJ-Sets laden dazu ein, in das neue Fashion-Konzept einzutauchen und es in vollen Zügen zu geniessen. (Manor/mc/ps)