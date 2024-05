Marc Hauser wird neuer CEO am Trust Square

Zürich – Das Zürcher Innovationszentrum Trust Square hat die Ernennung von Marc Hauser zum CEO und Daniel Gasteiger zum Vorsitzenden des Advisory Boards bekannt gegeben. Die Besetzung dieser Schlüsselpositionen unterstützt die Ziele von Trust Square, die Innovation zu beschleunigen, die globale Zusammenarbeit zu fördern und die Einführung neuer Technologien voranzutreiben.

Die jüngsten Ernennungen von Führungskräften folgen auf die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft zwischen Trust Square und The Hashgraph Association (THA). Mit der Ernennung von Marc Hauser zum CEO und Daniel Gasteiger zum Vorsitzenden des Advisory Board unterstreicht der Innovationshub sein Engagement für die Unterstützung von Deep-Tech-Unternehmern und die Förderung von Innovationen in aufstrebenden Technologien wie Blockchain, KI, Robotik, IoT, VR und Quantencomputing.

Marc Degen, Vorsitzender des Verwaltungsrats, erklärt: «Wir freuen uns, dass Marc und Daniel zu uns stoßen und ihr Fachwissen in unsere Aufgabe einbringen, die Einführung neuer Technologien voranzutreiben. Beide haben einen hervorragenden Ruf innerhalb der Community und teilen ihre Expertenmeinung darüber, wie neue Technologien aus der Perspektive von Unternehmen, Startups und Influencern ihren Weg in die Realität finden. Der Verwaltungsrat von Trust Square ist überzeugt, dass wir die besten Talente gewonnen haben, um die Saat, die wir gepflanzt haben, zu einem Strauss hilfreicher Instrumente zu entwickeln, die Tech-Innovationen für alle vereinfachen.»

Die Ernennung von Marc Hauser zum CEO per Anfang Juni 2024 stärkt die strategische Ausrichtung von Trust Square. Als anerkannter Experte im Bereich Technologie und Innovation bringt er 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Deep Tech, Fintech, Web3, Bankwesen und Unternehmertum mit und ist optimal geeignet, Trust Square bei der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu führen. Marc Hauser erklärt: «Ich fühle mich geehrt, in diesem entscheidenden Moment in der Technologielandschaft als neuer CEO zu Trust Square zu stoßen. Meine Aufgabe ist es, unsere zentrale Rolle an der Schnittstelle von Innovation und Zusammenarbeit zu nutzen, um die Einführung von Technologie in der Unternehmensumgebung voranzutreiben. Wir werden auf unserem soliden Fundament in der Schweiz aufbauen, um unseren Einfluss international auszuweiten und lebendige Ökosysteme an neuen Standorten zu schaffen.» Nach seiner Tätigkeit als Head Europe & Managing Partner bei Tenity wird Marc Hauser sein Fachwissen nutzen, um die Strategie von Trust Square voranzutreiben, die Reichweite über Zürich und die Schweiz hinaus zu erweitern, und Partnerschaften mit globalen Organisationen wie der Hashgraph Association zu schmieden, um internationale Hubs zu etablieren und Anwendungen für Unternehmen zu fördern.

Daniel Gasteiger wird Vorsitzender des Advisory Boards

Daniel Gasteiger, Mitgründer von Trust Square, übernimmt die Position als Vorsitzender des Advisory Board. In dieser Funktion wird er die Experten-Communities weiterentwickeln, um die Position von Trust Square als Thought Leader im Bereich der Emerging Technologies weiter zu stärken. Mit seiner Branchenerfahrung und seinem Netzwerk wird Daniel Gasteiger eine entscheidende Rolle bei der Einbindung und dem Wachstum der Trust Square-Communities spielen und ein dynamisches Ökosystem für Innovation und Zusammenarbeit fördern.

Mit dieser strategischen Besetzung von Führungspositionen unterstreicht Trust Square sein Engagement für die Förderung von Innovationen und unterstreicht seinen kollaborativen Ansatz beim Aufbau eines lebendigen Ökosystems für Unternehmer, Unternehmen, Investoren und Wissenschaftler. Durch die Anpassung des Führungsteams an die strategische Vision stärkt Trust Square seine Position als führender Hub für Innovation und Zusammenarbeit im Bereich neuer Technologien auf lokaler und globaler Ebene. (Trust Square/mc/ps)

Über Trust Square

Trust Square ist ein Zürcher Innovationszentrum, das Zusammenarbeit, Ideenfindung und technologischen Fortschritt fördert. Mit einer lebendigen Gemeinschaft von Innovatoren, Unternehmern und Vordenkern steht Trust Square an vorderster Front, um die Zukunft von Technologie und Wirtschaft zu gestalten.

Mit einer einzigartigen Kombination aus Dienstleistungen, erstklassigen Locations, Zugang zum Ökosystem und Matchmaking erhöht Trust Square die Wahrscheinlichkeit von zufälligen Verbindungen und ermöglicht das Wachstum neuer Ideen und Unternehmen im Bereich der aufstrebenden Technologien in der Schweiz. Trust Square veranstaltet über 300 Events pro Jahr, von Firmenevents über Community-Meetups bis hin zu eigenen Formaten. In seinem Ökosystem verbindet Trust Square Startups, Akademiker und Unternehmen im Bereich aufstrebender Technologien wie Web3 und KI.