Marc Ingold wird neuer Geschäftsleiter der Schweizer Tafel

Kerzers – Der Stiftungsrat hat Marc Ingold zum neuen Geschäftsleiter der Schweizer Tafel ernannt. Er wird die Nachfolge von Michele Hostettler am 1.10.2021 antreten. Michele Hostettler hat die Stiftung seit Januar 2021 interimistisch geführt und wird sich nach der Einführung von Marc Ingold wieder vollumfänglich seiner Funktion als Regionenleiter Nordwestschweiz widmen. Er bleibt stellvertretender Geschäftsleiter.

Marc Ingold hat nach der Matura und Ausbildung zum Koch die Hotelfachschule Belvoir Park in Zürich besucht und sich in den Bereichen Marketing, Wirtschaft und Architektur weitergebildet. Zu seinen beruflichen Meilensteinen gehören viele Jahre bei Mövenpick in diversen Positionen, gefolgt von zehn Jahren bei der britischen Compass Group sowie als Partner in einem Architekturbüro für Gastronomie­planung und Konzepte. Die letzten zwölf Jahre war Marc Ingold Verantwortlicher Head of Business Development bei den ZFV Unternehmungen.

Marc Ingold freut sich auf seine neue Herausforderung bei der Schweizer Tafel: «Ich bin stolz und voller Demut, dass ich diese Aufgabe übernehmen und die Stiftung gemeinsam mit allen festangestellten und freiwilligen Mitarbeitenden sowie dem gesamten Stiftungsrat weiterentwickeln darf.»

Der Stiftungsrat ist überzeugt, dass Marc Ingold mit seinem breiten Erfahrungshintergrund in der Gastronomie und im Management bestens für seine neue Aufgabe gerüstet ist und wünscht ihm viel Erfolg und Erfüllung in seiner neuen Funktion. Marc Ingold wohnt bei Montreux am Genfersee und hat zwei Kinder. (Schweizer Tafel/mc/ps)

Die Schweizer Tafel bewegt viel: Über 16 Tonnen Lebensmittel jeden Tag – von grosszügigen Spendern hin zu armutsbetroffenen Menschen. Die Schweizer Tafel sammelt Lebensmittel da, wo sie überschüssig sind und bringt sie dorthin, wo sie zum Leben gebraucht werden. Nämlich von 450 Filialen der Schweizer Grossverteiler zu 500 sozialen Institutionen wie Obdachlosenheimen, Gassen­küchen, Notunterkünften und Abgabestellen. Im 2021 feiert die Schweizer Tafel ihr 20jähriges Bestehen.