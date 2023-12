Marco Chiesa tritt im März als SVP-Präsident zurück

Lugano – SVP-Präsident Marco Chiesa stellt sich zum Ende seiner ordentlichen Amtszeit im März 2024 nicht zur Wiederwahl. Die Findungskommission hat bereits mit der Nachfolgeplanung begonnen.

«Ich hatte einen Auftrag. Und der ist erfüllt», so der Tessiner, der 2020 zum Parteipräsidenten gewählt worden war, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit CH Media und «Corriere del Ticino». Der Zeitpunkt für den Rücktritt als Parteipräsident sei richtig, zeigte er sich überzeugt. «Das Ziel meiner Amtszeit war: Die Wahlen zu gewinnen und die Politik und die Werte der SVP zu stärken.» Das sei gelungen.

Seine Partei habe bei den Nationalratswahlen im Oktober neun Sitze dazugewonnen und damit das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt, sagte Chiesa. «Wir haben noch an vielen Orten Potenzial, aber wir stehen gut da.»

Nach seinem Amt als Parteipräsident werde er nicht verschwinden, sagte Chiesa, der im November als Tessiner Ständerat bestätigt worden war. «Ich werde noch neue Kapitel in meinem Leben aufschlagen.» So sei er auch Inhaber einer Treuhandfirma und habe eine Stiftung gegründet, die Kinderkrippen verwalte. In die Landesregierung ziehe es ihn – anders als seine Vorgänger Albert Rösti und Ueli Maurer – aber nicht. «Bundesrat zu werden, ist kein persönliches Ziel von mir.»

SVP bedauert Abgang von Präsident Marco Chiesa

Die SVP hat den Abgang von Präsident Marco Chiesa «mit grossem Bedauern» entgegengenommen. Die Partei dankte dem Präsidenten für seine «grossen Verdienste» in den vergangenen vier Jahren.

Das teilte die SVP am Donnerstag mit. Unter dem Präsidium des Tessiner Ständerats habe die SVP das drittbeste Wahlresultat ihrer Geschichte erreicht und insbesondere in der Romandie und im Tessin zusätzliche Sitze gewonnen, schreibt die SVP.

Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Marco Chiesa können sich bis am 19. Januar bei der SVP melden, wie diese weiter mitteilt. Die Delegierten wählen dann den Ersatz von Chiesa an ihrer Versammlung vom 23. März 2024. Die Findungskommission der SVP habe ihre Arbeit bereits aufgenommen, sagte Chiesa.(mc/ps)