Marketing-Kampagne von local.ch ist Grosserfolg

Zürich – Mit einer Online-Kampagne hat das grösste Schweizer Buchungsportal local.ch bereits über 18’000 Wettbewerbsteilnehmende verzeichnet. Davon profitieren auch die Kunden und Kundinnen von local.ch, denn der Wettbewerb führt User mit den online buchbaren KMU auf beste Art und Weise zusammen und schafft eine einzigartige Win-Win-Win-Situation.

Um die Position als Schweizer Buchungsplattform Nr. 1 mit ihren über 150’000 online buchbaren Unternehmen zu festigen, hat local.ch im Mai 2024 eine Kampagne gestartet. Diese umfasst eine reichweitenstarke Online-Kampagne sowie einen gross angelegten Wettbewerb, der eine einzigartige Win-Win-Win-Situation schafft.

Auf diversen Social-Media-Kanälen macht local.ch auf den Wettbewerb aufmerksam, bei dem sich die Nutzer und Nutzerinnen einfach und unkompliziert registrieren können, um in den Lostopf zu wandern. Während des Zeitraums zwischen April und November finden vier Verlosungen statt, wobei vier Hauptgewinner einen Gutschein im Wert von CHF 2’500.- erhalten, den sie bei einer von 8’000 Firmen auf local.ch einlösen können. Neben den Hauptverlosungen dürfen sich weitere zwanzig User über einen CHF 200.- Gutschein eines KMU ihrer Wahl freuen. Die Gutscheine werden von local.ch offeriert. Mit bereits jetzt über 18’000 Wettbewerbsteilnehmenden ist die Kampagne ein grosser Erfolg.

Gleichzeitig profitieren auch die kleinen und mittleren Unternehmen vom Wettbewerb, denn mit etwas Glück werden sie das KMU, welches von den Gewinnern und Gewinnerinnen ausgesucht wird. Dies generiert neue Kunden und Kundinnen oder belohnt womöglich einen Stammkunden.

Eine Win-Win-Win-Situation also. Das findet auch Monika Kieser, die Geschäftsführerin der Garage Kieser: «Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir im Rahmen der local.ch Verlosung vom 2. Hauptgewinner als KMU seiner Wahl ausgewählt wurden. Und wie es der Zufall so wollte, stellte sich der Gewinner und seine Familie als alte Bekannte heraus, die wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Die Gutscheinübergabe in unserer Garage in Neuenhof war also auch ein schönes Wiedersehen!»

Weiter wurde auch die Schreinerei Eisenhut ausgesucht und der Inhaber Stefan Eisenhut erzählt: «Die Freude war gross, als wir von local.ch mit dem Gutschein überrascht wurden! Insbesondere, weil wir erfahren haben, dass der 1. Hauptgewinner ebenfalls aus Herisau stammt und so seine lokale Schreinerei unterstützt. Wir freuen uns, dem Gewinner ein neues, in die Dachschräge eingepasstes Regal nach seinen Vorstellungen anzufertigen und wünschen ihm jetzt schon ganz viel Spass damit!»

Der Wettbewerb ist noch in vollem Gange – mitmachen lohnt sich, um einen Gutschein eines KMU der Wahl in den Händen zu halten.

Die Gutscheinübergabe fand vor Ort beim ausgewählten KMU statt, damit sich die Kunden sowie die Verantwortlichen im Betrieb persönlich kennenlernen konnten. “Es ist grossartig, dass wir mit dieser Kampagne sowohl unseren Usern als auch den KMU eine Freude bereiten können. Der Wettbewerb bietet damit allen einen Mehrwert,” meint Ruba Afram, die Kampagnenverantwortliche von local.ch dazu. “Besonders schön ist es, den Moment der Übergabe mit den positiven Emotionen vor Ort mitzuerleben.”

Auch Irène Dumas, CMO bei localsearch schliesst sich dem an und ergänzt: “Die local.ch Kampagne ist ein Musterbeispiel dafür, wie erfolgreich eine gut durchdachte Marketingstrategie sein kann, wenn alle involvierten Parteien gleichzeitig davon profitieren können.”

Welche zwei weiteren KMU neben der Schreinerei Eisenhut und der Garage Kieser einen Hauptpreis vergeben dürfen zeigt sich bis zum 24. November, wenn der Wettbewerb für alle Nutzer und Nutzerinnen endet. (localsearch/mc)